Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2023: Manuela con il cuore infranto. Niko dice NO e sarà per sempre!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela sarà nuovamente delusa da Niko e stavolta dovrà rassegnarsi per sempre.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela si illuderà che tra lei e Niko possa esserci un riavvicinamento. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo rimarrà nuovamente delusa dal Poggi, che le confermerà di non volere una storia d'amore con lei e di non averci neanche pensato. La delusione per la gemella di Micaela, sarà grandissima. Intanto Lara, con Marina ancora lontana da Napoli, continuerà a mettere in atto i suoi piani. Peccato però che Ida non abbia cambiato per nulla idea su Tommaso e voglia riprendersi suo figlio, presentandosi – questa volta – direttamente a Palazzo Palladini.

Manuela con il cuore a pezzi: Anticipazioni Un Posto al Sole del 29 maggio 2023

Manuela continua a illudersi che tra lei e Niko possa esserci qualcosa. L'atteggiamento dell'avvocato ha dato molte speranze alla gemella di Micaela, che si è convinta che il ragazzo provi dei forti sentimenti per lei e che debba solo trovare il coraggio di superare il grande dolore per la perdita di Susanna. Ma Manuela rimarrà ancora una volta delusa e forse stavolta capirà che tra lei e il Poggi non ci sarà mai e poi mai una storia romantica. La ragazza avrà di nuovo il cuore spezzato e dovrà rassegnarsi a dimenticare il suo amore impossibile. Attenzione però che nella sua vita potrebbe fare capolino un nuovo affascinante interesse.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara continua con i suoi piani malefici

Lara ha affrontato Ida, arrivata a Napoli per riprendersi suo figlio. La Martinelli è riuscita a tenere a bada la sua nuova nemica e si illude di averla messa a tacere. Per questo continuerà a orchestrare il suo inganno ai danni di Roberto, decisa a conquistarsi un posto, definitivo, nel cuore e nella vita del Ferri. Tutto questo grazie alla decisione di Marina di non tornare a casa e di tenersi lontana dal marito, colpevole di non averle dato retta e di averle preferito Lara con il suo bambino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida busserà a Palazzo Palladini

Con Marina lontana, Lara si è convinta di avercela fatta e che manchi pochissimo a ottenere quello che vuole. Peccato però che Ida non abbia cambiato idea come lei pensa e abbia intenzione di tornare all'attacco. La ragazza si presenterà molto presto a Palazzo Palladini e la sua presenza non lascerà di certo indifferenti gli inquilini della grande dimora sul mare e metterà la Martinelli in grande difficoltà. Sarà arrivato il momento per lei, di fare i conti con la verità che da tempo sta cercando di nascondere?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.