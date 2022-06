Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 29 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 29 giugno 2022 - Don Ricardo continua a tramare alle spalle delle sue nipoti e ha giocato loro un brutto scherzo, mostrandosi per la prima volta interessato all'azienda della sua famiglia e non soltanto alla sua vendita. Diana e Salvador trovano un modo per liberarsi di lui. I due faranno credere al terribile zio, che la Tessuti Silva è in grave calo di ordini e che è vicina al fallimento. I ragazzi sono convinti che l'imminente crisi della fabbrica indurrà Don Ricardo ad allontanarsi da essa, per non subire perdite economiche. Peccato però che il terribile parente non si faccia abbindolare e non caschi nel tranello. Intanto a casa Silva, le sei sorelle sono molto preoccupate per Rosalia. Una terribile influenza la sta costringendo da giorni a letto mentre Miguel inizia a sospettare che Petra non gli sia più fedele. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 giugno 2022 - Susanna ha rivelato a Niko le novità riguardo al suo tirocinio. Come previsto, il Poggi non ne sarà per nulla entusiasta. L'avvocato teme di separarsi nuovamente da Susanna e non vorrebbe che la sua fidanzata lavorasse fianco a fianco né con Nicotera né con un collega di Eugenio. Intanto Jimmy vorrebbe non perdere mai di vista Cristina. Il ragazzino è disposto a tutto pur di raggiungerla ma rischierà di mettersi nei guai. Riccardo capisce che Michele non ha grande simpatia per lui nonostante Rossella cerchi di convincerlo del contrario mentre Bianca trova un modo per attirare le attenzioni di Antonello. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

