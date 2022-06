Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 28 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 28 giugno 2022 - Francisca ha accettato la corte di Don Luis sebbene il suo cuore abbia iniziato a battere per il bel Gabriel. Per la bella Silva le cose si complicheranno ulteriormente a causa di un'inaspettata visita. La sua amica Lucia, compagna di avventure artistiche, tornerà da Parigi e comincerà a subissarla di domande. Come sfuggire al suo interrogatorio e non farle scoprire in che guai si è cacciata la sua famiglia? Intanto Adela e Blanca dovranno decidere cosa fare con German e Cristobal. Se la primogenita delle sei sorelle è certa di non poter accettare il corteggiamento di un uomo sposato, Blanca dovrà decidere se continuare a vedere Cristobal, il suo futuro cognato, o cercare di evitare di incontrarlo per accontentare Rodolfo. Quest'ultimo, nonostante tutto, continua a frequentare l'avvenente Victoria. Elisa, dopo aver a lungo aspettato, riesce ad avere un appuntamento con Salvador... peccato che non vada come da lei sperato. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 giugno 2022 - Susanna non sa come comportarsi con Niko. La Picardi non sa infatti come rivelargli che per il suo tirocinio da magistrato, potrebbe trovarsi a lavorare di nuovo con il Nicotera. La reazione del Poggi potrebbe essere molto violenta, visto che proprio a causa del rapporto con Eugenio, il loro matrimonio è andato a monte. Intanto Clara, molto indecisa se leggere o meno la lettera di suo padre, trova in Alberto un valido aiuto. Che tra i due scoppi di nuovo la passione? Amore finito invece tra Marina e Roberto. La Giordano, nonostante l'appassionata dichiarazione del Ferri, non vuole avere niente a che fare con lui. Lara intanto continua a mantenere il riserbo sulle condizioni del bambino mentre Virginia confessa a Rossella di aver preso una decisione molto importante. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

