Un Posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2022: Tra Alberto e Clara è di nuovo passione? Ecco cosa succederà...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Susanna non sa come comportarsi con Niko. La Picardi non sa infatti come rivelargli che per il suo tirocinio da magistrato, potrebbe trovarsi a lavorare di nuovo con il Nicotera. La reazione del Poggi potrebbe essere molto violenta, visto che proprio a causa del rapporto con Eugenio, il loro matrimonio è andato a monte. Intanto Clara, molto indecisa se leggere o meno la lettera di suo padre, trova in Alberto un valido aiuto. Che tra i due scoppi di nuovo la passione? Amore finito invece tra Marina e Roberto. La Giordano, nonostante l'appassionata dichiarazione del Ferri, non vuole avere niente a che fare con lui. Lara intanto continua a mantenere il riserbo sulle condizioni del bambino mentre Virginia confessa a Rossella di aver preso una decisione molto importante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna in ansia per la reazione di Niko

Susanna è terrorizzata da Niko o meglio dalla reazione che il ragazzo potrebbe avere – e anzi sicuramente avrà – quando scoprirà alcune importanti novità. La Picardi ha infatti scoperto che per il suo tirocinio dovrà lavorare a stretto contatto con un collega di Nicotera e probabilmente si troverà di nuovo a fianco di Eugenio stesso. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza non saprà come affrontare l'argomento con il suo compagno, preoccupata che il Poggi possa dare di matto al sol pensiero che la sua fidanzata possa di nuovo invaghirsi del marito di Viola. Niko non ha infatti dimenticato il momento in cui ha scoperto che Susanna si era innamorata di Eugenio e questa rivelazione ha finito per far naufragare il loro matrimonio, a un passo dal sì. La loro relazione vivrà ancora dei momenti di crisi oppure stavolta nessuno dei due si farà male?

Tra Alberto e Clara è di nuovo passione? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 giugno 2022

Niko ha deciso di consegnare a Clara la lettera di Tregara. La ragazza è rimasta piuttosto spiazzata nel ricevere una missiva da parte di suo padre e questa novità l'ha mandata totalmente in crisi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Curcio non saprà se aprirla o meno, spaventata da cosa potrebbe scoprirvi. Ad aiutarla ci penserà Alberto. Il Palladini, scoperto che la sua ex compagna non intende sostenere l'esame di maturità, ha deciso di correre in suo soccorso per evitare che possa perdere una simile opportunità e ora si troverà a darle il suo supporto anche in questa occasione. Che tra i due scocchi di nuovo la scintilla e che stavolta le cose possano andare per il verso giusto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina non ci sta. Per lei è un addio per sempre

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Marina cercherà di chiudere definitivamente i ponti con Roberto. Nonostante la dichiarazione struggente e appassionata del Ferri, la Giordano sembrerà decisa a prendere le distanze dal suo ex. Ormai delusa e amareggiata dalle sue decisioni, la signora di Upas è decisa a voltare pagina... per sempre. Intanto Lara non dà alcuna notizia in merito alla sua salute e a quella del bambino. La gravidanza starà andando bene? Virginia invece, dopo aver assistito impotente al riavvicinamento tra Riccardo e Rossella, rivelerà alla Graziani di aver preso una decisione molto importante. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.