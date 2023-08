Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.10. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 28 agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 28 agosto 2023 - Blanca dovrà fare i conti con una situazione surreale. Non solo è ormai sposata con un uomo che non ama ma il suo vero amore, creduto morto, tornerà dal Marocco e dovrà vivere sotto il suo stesso tetto. Intanto Aurora coinvolgerà Celia nell’organizzazione di un’altra riunione di suffragette e la ragazza otterrà il consenso da parte di tutte le sorelle per usare casa Silva per l'incontro. German invece, dopo essere stato interrogato sulla faccenda della compravendita del bambino, cercherà di scoprire chi abbia ucciso Marianela... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 28 agosto al 1° settembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 agosto 2023 - Marina sarà pronta a tornare a vivere nella sua villa ma quando sarà pronta a varcarne la soglia, un improvviso malessere la costringerà a fermarsi. Intanto Renato, tornato dalle vacanze, cercherà un confronto con Giulia, ma le grandi novità nella vita della donna lo spiazzeranno completamente. Raffaele invece starà per partire a Barcellona con Ornella e dovrà intensificare la ricerca di chi possa sostituirlo degnamente come portiere... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 agosto al 1° settembre 2023.