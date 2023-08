Sei Sorelle Anticipazioni 28 agosto 2023: Blanca costretta a vivere sotto lo stesso tetto di Cristobal. E' uno strazio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 28 agosto 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca si troverà in una situazione assurda. Cristobal tornerà a casa e lei sarà sposata con un uomo che non ama.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda su Rai1 il 28 agosto 2023, alle ore 16.10, ci rivelano che Blanca dovrà fare i conti con una situazione surreale. Non solo è ormai sposata con un uomo che non ama ma il suo vero amore, creduto morto, tornerà dal Marocco e dovrà vivere sotto il suo stesso tetto. Intanto Aurora coinvolgerà Celia nell’organizzazione di un’altra riunione di suffragette e la ragazza otterrà il consenso da parte di tutte le sorelle per usare casa Silva per l'incontro. German intanto, dopo essere stato interrogato sulla faccenda della compravendita del bambino, cercherà di scoprire chi abbia ucciso Marianela.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca costretta a vivere con Cristobal

Blanca e Rodolfo si sono sposati ma proprio durante la cerimonia, una notizia ha cambiato per sempre la vita della Silva. Un soldato ha informato la famiglia Loygorri che Cristobal è vivo. La Silva, per l’emozione, è svenuta e ripresi i sensi si è accorta della situazione assurda in cui si è trovata suo malgrado. La ragazza si ritroverà non solo a essere sposata con un uomo che non ama ma anche a vivere sotto lo stesso tetto del suo vero amore, che tornerà dal Marocco. Non sarà per nulla facile né per lei ma neanche per il dottore.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia organizza una riunione di suffragette a casa Silva

Tra Celia e Aurora continua la forte intesa e la Silva ha preso sul serio il suo impegno per la causa femminista. La giovane ha deciso di aiutare le suffragette e quando l’infermiera le proporrà di organizzare loro la prossima riunione, chiederà e otterrà dalle sue sorelle, di poter usare casa Silva per l’incontro. Celia ne sarà entusiasta ma questo potrebbe creare nuovi problemi alle sei sorelle?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: German indaga sull’omicidio di Marianela

La verità su Germanito è venuta a galla e German ha dovuto scusarsi con Adela per non averle creduto subito. Il Rivera, insieme a tutte le persone coinvolte nel caso, sarà interrogato dal commissario Rangel e dovrà rivelargli tutto quello che sa sul terribile caso della compravendita del bambino, organizzata da sua moglie Carolina. Il sarto però non si fermerà qui e deciso a capire cosa sia successo davvero, si metterà a indagare su chi possa aver ucciso Marianela. Verrà a scoprire qualcosa che non avrebbe mai voluto sapere?

