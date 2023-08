Sei Sorelle Anticipazioni Puntate dal 28 agosto al 1° settembre 2023: Rodolfo e Cristobal alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 28 agosto al 1° settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Sei Sorelle, in onda dal 28 agosto al 1° settembre 2023 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante questa settimana, l'ultima in cui la soap in questione ci terrà compagnia. Infatti, a partire da lunedì 4 settembre 2023, tornerà Il Paradiso delle signore.

Puntata in onda Lunedì 28 agosto 2023

Aurora chiede a Celia di aiutarla ad organizzare una riunione di suffragette, e a quest’ultima viene in mente di utilizzare casa Silva come location. Le sorelle, d'altra parte, non hanno niente in contrario. Intanto, Blanca è al limite. Oltre ad essere sposata con Rodolfo, è costretta a vivere sotto lo stesso tetto di Cristobal. Il commissario Rangel, invece, sta interrogando tutti coloro i quali sono legati al caso della compravendita del bambino di Carolina e German. In più, il commissario sta cercando di stanare l’assassino di Marianela.

Puntata in onda Martedì 29 agosto 2023

Rodolfo affronta Cristobal. Il contabile gli fa sapere di aver letto la sua lettera, e di essere quindi a conoscenza di ciò che c'è tra lui e Blanca. Cristobal tenta di rincuorarlo, dicendogli che, ora che entrambi sono sposati, è cambiato tutto. Intanto, Elisa scopre che Don Ricardo ha ricevuto delle minacce di morte; la giovane, temendo che, se gli accadesse qualcosa, resterebbe senza protezione, gli chiede di adottarla ufficialmente. Bernardo e Petra, invece, non riescono più a trattenersi e si scambiano un lungo ed appassionato bacio.

Puntata in onda Mercoledì 30 agosto 2023

Salvador e Bernardo sospettano che dietro la misteriosa morte di Basilio possa esserci proprio Don Ricardo. Quest’ultimo, probabilmente, lo ha ucciso perché ha creduto che lui fosse la talpa. Inoltre, il Silva, messo alle strette dagli inglesi a cui deve un'ingente somma di denaro, pare voler accogliere solo i consigli del direttore. Intanto, Francisca confessa a Merceditas di essere incinta. Il medico della prigione, invece, suggerisce di trasferire Carolina in un ospedale psichiatrico; la bionda ha aggredito German durante una visita.

Puntate in onda Giovedì 31 agosto 2023

Don Ricardo ha una brutta notizia per Elisa. Temendo di poter perdere il controllo dell’azienda, è costretto a dire alla figlia di essere impossibilitato ad adottarla al momento. Intanto, Blanca e Rodolfo continuano a discutere; Cristobal, che assiste ad una delle loro accese discussioni, interviene per acquietare gli animi, ma, purtroppo complica ancora di più le cose. Anche Marina si mette in mezzo, e sorprendentemente si schiera dalla parte di Rodolfo.

Puntata in onda Venerdì 1° settembre 2023

Diana decide che parteciperà alla festa organizzata dalla Baronessa Von Wolff, moglie di un influente ufficiale tedesco, perché intenzionata a rubare dei documenti. Intanto, Celia sta per ricevere una delusione: nessuna delle sorelle è felice della sua love story con Aurora. Donna Dolores, invece, compra le azioni della Tessuti Silva da Don Ricardo. Rodolfo, conscio delle attività illecite all’interno della fabbrica, le consiglia di rivendere subito le quote acquistate, ma la madre non gli dà ascolto.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Rai1.