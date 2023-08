Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre 2023: Marina ha un malore, Roberto in trappola

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 agosto al 1° settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 28 agosto al 1° settembre 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 28 agosto 2023

Mentre Roberto si trova in vacanza con Lara e il piccolo Tommy, Marina si dà un gran da fare per organizzare il trasferimento nella sua villa. Improvvisamente, tuttavia, la Giordano accuserà un malore che la lascerà priva di forze. Renato, di ritorno dalle sue vacanze in Sicilia, chiede un confronto con l’ex moglie e scopre che tutto è cambiato nella vita di lei. Cosa farà adesso? Nel frattempo Raffaele deve trovare qualcuno che riesca a sostituirlo adeguatamente durante il suo viaggio a Barcellona con Ornella. Il compito non sarà affatto facile!

Puntata in onda Martedì 29 agosto 2023

Eugenio informa Raffaele che le indagini su Sabbiese continuano e che per Damiano le minacce di morte sono sempre più reali, mentre Clara viene totalmente spiazzata dalla confessione di Rosa che ammette di aver dichiarato il falso alla Polizia. Raffaele e Ornella aiutano Marina dopo il malore, cercando di farle capire quanto sia importante prendersi cura di sé stessi e della propria salute. La Giordano cambierà rotta? Nel frattempo, Renato è disperato all’idea che l’ex moglie si sia innamorata di Luca, che a sua volta riceve un invito da Giulia: la donna vuole fare finalmente chiarezza sull’intera situazione. Infine, Lara farà la sua prossima perfida mossa, come reagirà Roberto?

Puntata in onda Mercoledì 30 agosto 2023

Damiano vuole informazioni sulle indagini in corso e si avvicina ad Eugenio, per cercare di estrapolarle con l’inganno. Mentre Rosa, nonostante tutto, vuole continuare a lavorare a casa della famiglia Poggi, Roberto nega categoricamente a Lara la possibilità di vivere insieme nella villa, pur consapevole che il suo rapporto con Marina si sta lentamente deteriorando. Luca, nuovamente colto da un episodio di amnesia, viene invitato da Michele a parlare chiaro con Giulia: la ragazza merita di sapere tutta la verità sulla sua malattia.

Puntata in onda Giovedì 31 agosto 2023

Non va in onda.

Doppio episodio in onda Venerdì 1° settembre 2023

Clara vuole a tutti i costi chiarire la sua posizione con Sabbiese, mentre Damiano è logorato dalla lotta interiore. Mentre Marina si sente più sola che mai, Guido e Mariella rinsaldano il loro rapporto di coppia grazie al gesto altruistico della Altieri. Rapporto che invece rischia di crollare del tutto tra Mariella e Serena, quando volano parole grosse tra le due. Riccardo, appena tornato dalla vacanza a Lisbona con Rossella, stupisce tutti prendendo una decisione assurda. Nel frattempo, finalmente in vacanza, Ornella si prepara per raggiungere Patrzio a Barcellona.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.