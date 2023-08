Un Posto al Sole Anticipazioni 28 agosto 2023: Marina si sente male. Cosa sta succedendo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina avrà un improvviso malore mentre Renato rimarrà senza parole per via dei grossi cambiamenti avvenuti nella vita di Giulia.

Torna l’appuntamento con Un Posto al Sole, dopo le vacanze estive. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda il 28 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina sarà pronta a tornare a vivere nella sua villa ma quando sarà pronta a varcarne la soglia, un improvviso malessere la costringerà a fermarsi. Intanto Renato, tornato dalle vacanze, cercherà un confronto con Giulia ma le grandi novità nella vita della donna, lo spiazzeranno completamente. Raffaele starà per partire a Barcellona con Ornella e dovrà intensificare la ricerca di chi possa sostituirlo degnamente come portiere.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina si sente male

Un imprevisto ha ribaltato completamente la situazione e Marina si è trovata a fare un passo indietro. La Giordano è stata costretta a rifare le valigie e a portare tutte le sue cose lontane da Palazzo Palladini e tornare a vivere nella sua villa. Prima però ha promesso a Lara, in simbolo di sfida, di partecipare ai festeggiamenti per il battesimo di Tommaso. Le cose prenderanno una piega sempre più strana e inquietante, soprattutto perché la manager, mentre Roberto e la Martinelli saranno in vacanza e mentre lei sarà intenta a trasferirsi, avrà uno strano e improvviso malessere. Cosa le starà capitando? Qualcosa di inquietante e pilotato da Lara?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato sconvolto dalle novità di Giulia

A Palazzo Palladini gli inquilini cominceranno a tornare dalle vacanze. Tra loro ci sarà Renato. Il Poggi si presenterà a casa di Giulia per parlarle e per avere con lei un confronto. Purtroppo però le grandi novità nella vita dell’ex moglie – il cui amore per Luca è sbocciato – lo metteranno con le spalle al muro e lo sconvolgeranno. Cosa deciderà di fare ora? Capirà che la sua gelosia potrebbe essere motivata da qualche sentimento ancora irrisolto e mai sparito?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in cerca di un valido sostituto

C’è chi torna dalle vacanze e chi invece ancora deve partire. Raffaele sta per lasciare Palazzo Palladini per concedersi qualche giorno di svago con Ornella a Barcellona. Il Giordano sarà però molto preoccupato. Non saprà infatti a chi lasciare il suo lavoro e chi sia in grado di sostituirlo nella gestione della portineria del grande palazzo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.