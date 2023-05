Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 25 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 25 maggio 2023 - un articolo di giornale ha svelato che Francisca è la Bella Margarita. Le sorelle sono furiose e ora temono che un'ulteriore scandalo possa abbattersi su di loro e sulla loro famiglia, già ampiamente distrutta. Tra tutte le Silva, quella più arrabbiata sarà Blanca, sicura che Donna Dolores la ripudierà. La signora Loygorri cercherà intanto di capire chi sia la fidanzata di suo figlio Cristobal e darà di tutto per incontrarla mentre Petra dovrà affrontare i problemi in fabbrica con Miguel, dopo aver rotto il suo fidanzamento e a casa con suo padre Benjamin, deluso da lei. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 22 al 26 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 maggio 2023 - Guido e Mariella saranno pronti a godersi i meritati giorni di riposo in crociera. Il viaggio potrebbe non andare però come previsto e anzi la vacanza rischierà di essere rovinata da Bice e Massaro. Cosa combineranno e perché i Del Bue potrebbero vedere la loro felicità rovinata? Intanto Franco e Angela chiederanno a Rosa di essere più persuasiva con Eduardo e convincerlo così a lasciare in pace Giulia. La situazione potrebbe però prendere una brutta piega. Luca invece non riuscirà trasferirsi a Napoli facilmente. Un intoppo renderà le cose difficili... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 maggio 2023.