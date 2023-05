Un Posto al Sole Anticipazioni 25 maggio 2023: La felicità di Guido e Mariella è in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la vacanza di Guido e Mariella rischia di essere rovinata mentre per Giulia si metterà ancora più male.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda il 25 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Guido e Mariella saranno pronti a godersi i meritati giorni di riposo in crociera. Il viaggio potrebbe non andare però come previsto e anzi la vacanza rischierà di essere rovinata da Bice e Massaro. Cosa combineranno e perché i Del Bue potrebbero vedere la loro felicità rovinata? Intanto Franco e Angela chiederanno a Rosa di essere più persuasiva con Eduardo e convincerlo così a lasciare in pace Giulia. La situazione potrebbe però prendere una brutta piega. Luca invece non riuscirà trasferirsi a Napoli facilmente. Un intoppo renderà le cose difficili.

La crociera di Guido e Mariella è a rischio: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 maggio 2023

Mariella ha fatto di tutto perché i suoi giorni di vacanza fossero favolosi. L'Altieri ha persino rischiato di perdere la sua amicizia con Cerri, a causa di un'incomprensione, dovuta al desiderio della vigilessa di partire in crociera. Il sogno della mamma di Lollo potrebbe però infrangersi e la felicità di Mariella e di Guido, la cui partenza si avvicina, potrebbe sfumare. Tutta colpa di Bice e di Massaro, che ne combineranno una delle loro. Ma cosa faranno di tanto grave da far rischiare ai Del Bue di veder saltare le loro meritate ferie?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Per Giulia le cose si complicano?

Giulia affronterà pubblicamente Eduardo Sabbiese. La Poggi ha deciso non solo di non cedere alle minacce del boss ma di reagire con forza ai suoi soprusi. Così facendo ha però fatto preoccupare moltissimo sia Angela che Franco. I due chiederanno a Rosa di intervenire con maggiore convinzione e convincere suo fratello a lasciare in pace Giulia e la sua associazione. La situazione potrebbe però degenerare e mettere ancora più in pericolo l'ex moglie di Renato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Problemi per Luca. Il suo trasferimento subisce un ritardo

Luca è pronto a prendere il posto di Ornella come primario del San Filippo. È tutto pronto per l'arrivo del De Santis ma qualcosa, proprio qualche giorno prima, rischia di far tardare il trasferimento. Cosa sarà successo? Questo ritardo causerà problemi in ospedale? Lo scopriremo molto presto.

