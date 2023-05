Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023: Lara trema. La mamma di Tommaso rivuole suo figlio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 22 al 26 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 22 al 26 maggio 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana: Lara dovrà affrontare Ida, la vera madre di Tommaso, arrivata a Napoli per riprenderselo. Speranza cadrà in una trappola e finirà per ferire i sentimenti di Samuel mentre Giulia non sopporterà più di ricevere le minacce di Sabbiese e deciderà di affrontare il boss. Niko dovrà tenere a bada Alberto, che vorrà risolvere una situazione in sospeso con le gemelle Cirillo.

Puntata in onda Lunedì 22 maggio 2023

Roberto è sempre più affezionato a Tommaso, che crede essere suo figlio. Ida, la vera madre del bambino, potrebbe però stravolgere tutta la situazione e rovinare i piani di Lara. La donna, pentita di aver dato via suo figlio, dopo un'intensa telefonata, si presenterà a Napoli, decisa a riprendersi il piccolo. Cosa escogiterà la Martinelli? Intanto Speranza, dopo aver parlato con Mariella, vorrà mettere i bastoni tra le ruote a Micaela e impedirle di corteggiare il suo fidanzato. Peccato però che Samuel sia sempre più attratto dal carattere intraprendente e un po' pazzo della Cirillo.

Puntata in onda Martedì 23 maggio 2023

Giulia non intende cedere alle minacce di Eduardo ed è decisa ad affrontare Sabbiese e a non piegarsi ai suoi voleri. Purtroppo però la Poggi sottovaluterà il potere del boss e potrebbe finire per mettere a rischio la sua stessa incolumità. Ida si farà sempre più pericolosa e Lara dovrà trovare presto un modo per fermare la vera madre di Tommy, arrivata proprio quando la Martinelli è riuscita a separare Ferri da Marina. Intanto Speranza cercherà di chiarirsi con Micaela, con l'intendo di allontanarla da Samuel. Purtroppo però finirà in una trappola e a pagarne le conseguenze sarà il Piccirillo o meglio il suo amor proprio.

Puntata in onda Mercoledì 24 maggio 2023

Giulia vuole affrontare Eduardo Sabbiese, convinta che il boss abbia picchiato Imma. Luca sarà pronto a tornare a Napoli, per assumere ufficialmente il suo ruolo da primario al San Filippo mentre Samuel confesserà di esserci rimasto male per le parole di Speranza, decisamente non lusinghiere sul suo talento musicale. Il ragazzo, sebbene ferito, non vorrà affrontare faccia a faccia la fidanzata, per chiederle spiegazioni.

Puntata in onda Giovedì 25 maggio 2023

Guido e Mariella sono pronti per partire in crociera ma il viaggio potrebbe subire un intoppo prima ancora di cominciare. La colpa sarà di Bice e Massaro, che potrebbero rovinare le vacanze a tutti. Anche il trasferimento di Luca subirà un ritardo mentre Angela e Franco continueranno a chiedere a Rosa di convincere Eduardo a non tormentare Giulia e di smetterla con le sue minacce. Sabbiese però non vorrà neanche ascoltare i consigli della sorella e per la Poggi potrebbe mettersi molto male.

Puntata in onda Venerdì 26 maggio 2023

Lara si convincerà di essersi liberata di Ida ma la mamma di Tommaso sarà sempre più decisa a riprendersi suo figlio. Guido e Mariella riusciranno a partire per la crociera e cercheranno di godersi il momento di vacanza, senza che niente e nessuno li disturbi. Niko invece dovrà gestire l'ennesimo colpo di testa di Alberto, furioso a causa di una situazione in sospeso con le gemelle Cirillo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.