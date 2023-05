Sei Sorelle Anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023: Francisca smascherata. Blanca la caccia di casa!

Anticipazioni TV

Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 maggio 2023.

La Soap Spagnola, Sei Sorelle, va in onda alle ore 16.05 su Rai1 e per tutta l'estate sostituirà Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 22 al 26 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni delle puntate: a causa di un articolo di giornale, Francisca viene smascherata Blanca, temendo lo scandalo, la mette alle strette, costringendola ad andarsene di casa. Intanto Diana cerca una soluzione per evitare la bancarotta mentre Celia rintraccia la madre di Petra, che arriva a Madrid. Adela paga il debito di Mauro, vendendo tutti i suoi averi mentre Donna Dolores vuole presentare ufficialmente Marina.

Puntata di Lunedì 22 maggio 2023

A causa di un articolo di giornale, le Silva scoprono che Francisca è la Bella Margarita. Blanca va su tutte le furie. La ragazza teme che questa scoperta possa mettere in pericolo la reputazione della sua famiglia e causarle problemi con Donna Dolores. Intanto Diana avrà la conferma che la fabbrica è in bancarotta e deve trovare una soluzione per risollevare le sorti dell'azienda. Per questa ragione, Adela decide di rivelare a Mauro – che vuole comprare una casa per quando saranno sposati - la verità sulla situazione economica della sua famiglia e su suo padre.

Puntata di Martedì 23 maggio 2023

La tensione a casa Silva è alle stelle e tra Blanca e Francisca sembra esserci guerra aperta. Diana non trova ancora una soluzione per non vendere la fabbrica, ormai in bancarotta. Merceditas riceve la visita di suo cugino Raimundo, che le chiede aiuto per nascondersi dopo aver disertato il servizio militare. Petra chiede aiuto a Celia per leggere le lettere della madre, che è riuscita a trovare dopo aver convinto suo padre a dirle la verità. La ragazza si convince di poter riabbracciare la sua mamma, che credeva morta. Donna Dolores conosce finalmente Marina. Cristobal ha cercato di preparare la ragazza all'incontro con sua madre, che avrà un inaspettato risultato.

Puntata di Mercoledì 24 maggio 2023

Francisca non intende lasciare l'Ambigù, nonostante le preghiere e i ricatti di Blanca, furiosa con lei. La cantante si esibisce addirittura a volto scoperto, scatenando l'ira di Rodolfo, che spinge la fidanzata a fare qualcosa. Donna Dolores decide di intervenire personalmente. La signora Loygorri organizza una festa in onore del fidanzamento di Blanca e Rodolfo ma non invita Francisca, mettendo così a tacere qualsiasi pettegolezzo. Adela intanto si prende carico del debito di Mauro vendendo tutti i suoi averi, per non gravare sulla sua sorella mentre Cristobal dimette Salvador ma lo prega di non tornare a casa dei suoi genitori, morti anni prima. Celia trova l'indirizzo della madre di Petra e Benjamin è costretto a rassegnarsi a lasciar far sua figlia. Carlitos torna a incantare Elisa, che decide di baciarlo.

Puntata di Giovedì 25 maggio 2023

Salvador si trasferisce a casa Silva per continuare la convalescenza e approfitta di questo per cercare di conquistare Diana. Il Montaner non ricorda di aver ferito profondamente la Silva e di non godere quindi più della sua stima. Intanto Francisca, cacciata di casa, trova alloggio a casa di Antonia ed Enrique, con grande sgomento di Don Luis. Blanca rivela alle sorelle che Donna Dolores ha organizzato una festa in suo onore ma che Francisca non è stata invitata. La signora Loygorri, durante la serata, intende anche presentare ufficialmente Marina. Merceditas cerca di convincere Donna Rosalia ad aiutare Raimundo, accogliendolo a casa sua mentre Celia e Petra cercano Josefa, la madre dell'operaia.

Puntata di Venerdì 26 maggio 2023

Josefa, la madre di Petra, si presenta a sorpresa a casa Silva. Celia corre a informare l'amica di quello che è appena successo mentre Adela, dopo il bacio con German, è pentita per quello che ha fatto. Gabriel chiede il permesso ai suoi genitori di uscire ufficialmente con Francisca e Don Luis dà di matto, soprattutto dopo aver visto la cantante baciarsi in pubblico con il locandiere. Blanca e Marina trovano molti punti in comune mentre Sofia confida a Elisa di aver rotto con Carlitos. Diana invece è molto in ansia. Agli operai è giunta voce della bancarotta della Tessuti Silva e presto potrebbero volere delle spiegazioni. Tutto questo rende Don Ricardo pieno di gioia.

