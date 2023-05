Sei Sorelle Anticipazioni 25 maggio 2023: Francisca sotto accusa! Saranno guai!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 25 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca dovrà affrontare le sue sorelle, dopo che il suo segreto sarà svelato.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 25 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, un articolo di giornale ha svelato che Francisca è la Bella Margarita. Le sorelle sono furiose e ora temono che un'ulteriore scandalo possa abbattersi su di loro e sulla loro famiglia, già ampiamente distrutta. Tra tutte le Silva, quella più arrabbiata sarà Blanca, sicura che Donna Dolores la ripudierà. La signora Loygorri cercherà intanto di capire chi sia la fidanzata di suo figlio Cristobal e darà di tutto per incontrarla mentre Petra dovrà affrontare i problemi in fabbrica con Miguel, dopo aver rotto il suo fidanzamento e a casa con suo padre Benjamin, deluso da lei.

Per Francisca non c'è scampo: Anticipazioni Sei Sorelle

Per Francisca si è messa male. La ragazza ha seguito il suo cuore ed è tornata a cantare all'Ambigù. Senza che se ne accorgesse, Don Luis ha deciso di prendersi una piccola vendetta. Deciso ad allontanarla da Gabriel, che ormai ha conquistato il cuore della Silva, ha rivelato alla stampa che Francisca è la Bella Margarita. Per le sorelle Silva sarà una scoperta assurda e spiazzante. Le ragazze avranno paura che su di loro si scateni un vero e proprio scandalo e Blanca comincerà a temere che Donna Dolores, al corrente di questo, la ripudi.

Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores vuole sapere chi è davvero Marina

Francisca non vorrà rinunciare ai suoi sogni e continuerà a dire di voler tornare a cantare all'Ambigù, nonostante le minacce di Blanca, che arriverà a volerla buttare fuori casa. Intanto Donna Dolores cercherà di avere maggiori informazioni su Marina, la ragazza che suo figlio Cristobal ha cominciato a frequentare. La donna vorrà incontrarla il più presto possibile.

Sei Sorelle Anticipazioni: Petra contro Miguel e Benjamin

Celia è molto preoccupata per la sua amica Petra e vorrebbe riuscire ad aiutarla, dopo che la ragazza ha deciso di rompere il suo fidanzamento con Miguel. L'operaia si troverà sempre più in difficoltà e dovrà davvero farsi forza per affrontare il suo ex fidanzato in fabbrica e resistere ai commenti di suo padre Benjamin, ancora convalescente e furioso con lei per le sue scelte.

