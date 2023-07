Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 25 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 25 luglio 2023 - Francisca tornerà a casa Silvia. Il suo ritorno lascerà completamente spiazzata Blanca e farà infuriare Rodolfo, che chiederà alla fidanzata di cacciare nuovamente la sorella. Intanto Petra cercherà di estorcere informazioni sulla fabbrica a Miguel, ma senza ottenere alcun risultato, mentre Celia e Aurora saranno alla ricerca di un finto fidanzato per la Silva, in modo da imbrogliare il Dottor Uribe. Blanca invece chiederà ad Alonso novità su Cristobal, così come aveva promesso a Donna Dolores... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 25 al 28 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 luglio 2023 - Marina continuerà a cercare le prove che Tommaso non sia figlio di Ferri. La Giordano ha un unico obiettivo, ovvero quello di dimostrare al marito che Lara gli ha mentito per tutto questo tempo. La Martinelli si troverà con le spalle al muro. Intanto Ida vuole sempre di più e la situazione potrebbe sfuggirle di mano. Serena invece cerca di far ragionare Manuela e di impedirle di unirsi alla vacanza di Niko e della sua famiglia. La gemella è però più che mai decisa a seguire il Poggi e non accenna a cambiare idea. Nel frattempo Mariella vorrebbe che Cerri si staccasse da Castrese e si proiettasse verso una relazione più sana e meno impegnativa rispetto a quella che gli sta offrendo suo nipote... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 luglio 2023.