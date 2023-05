Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 24 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 24 maggio 2023 - Francisca vivrà dei momenti di profondo panico. La ragazza è tornata a esibirsi all'Ambigù, ma la felicità per questo grande ritorno verrà guastata da un articolo di giornale, che svelerà alle Silva che la loro sorella è la Bella Margarita. Le ragazze saranno furiose, soprattutto Blanca che avrà il timore che questa notizia possa nuocere alla reputazione della loro famiglia. Intanto Diana avrà la conferma che la fabbrica sia in bancarotta mentre Adela rivelerà a Mauro della sua situazione finanziaria. Donna Dolores insisterà con suo figlio Cristobal affinché le presenti la sua fidanzata, Marina. Otterrà quello che vuole? Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 maggio 2023 - Giulia è furiosa. La Poggi, sicura che Imma sia stata picchiata dal clan di Eduardo, deciderà di affrontare pubblicamente il boss. Ma quali conseguenze dovrà affrontare? Intanto Luca sarà pronto a ritornare a Napoli e prendere il suo posto come nuovo primario di chirurgia al San Filippo. Samuel, invece, ferito nell'orgoglio, ammetterà di esserci rimasto molto male per le parole di Speranza, ma non vorrà affrontare la cosa direttamente con la sua fidanzata... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

