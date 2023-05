Un Posto al Sole Anticipazioni 24 maggio 2023: Giulia affronta pubblicamente Eduardo Sabbiese. Si mette male!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia deciderà di affrontare pubblicamente Sabbiese ma quali saranno le conseguenze? Intanto Samuel non vorrà affrontare Speranza.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Giulia è furiosa. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Poggi, sicura che Imma sia stata picchiata dal clan di Eduardo, deciderà di affrontare pubblicamente il boss. Ma quali conseguenze dovrà affrontare? Intanto Luca sarà pronto a ritornare a Napoli e prendere il suo posto come nuovo primario di chirurgia al San Filippo. Samuel, ferito nell'orgoglio, ammetterà di esserci rimasto molto male per le parole di Speranza ma non vorrà affrontare la cosa direttamente con la sua fidanzata.

Giulia pronta ad affrontare Eduardo: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 24 maggio 2023

La guerra tra Giulia e il clan di Sabbiese preoccupa tutti. La Poggi non ha alcuna intenzione di darla vinta al criminale e non lascerà che le sue minacce la spaventino. Dopo essersi convinta che Eduardo abbia picchiato la povera Imma, la madre di Angela e Niko deciderà di affrontare pubblicamente il boss. Questa sua decisione potrebbe però costarle molto cara. Rosa riuscirà a convincere suo fratello a lasciare in pace Giulia, che per Clara è stato tanto preziosa?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca De Santis pronto a rientrare a Napoli

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo rivisto, dopo tanto tempo, Luca De Santis e abbiamo scoperto che sarà lui a prendere il posto di Ornella, come primario di chirurgia al San Filippo. Nell'episodio che vedremo il 24 maggio 2023 su Rai3, Luca sarà pronto a fare ritorno a Napoli per assumere ufficialmente l'incarico. Vi anticipiamo che le cose non andranno lisce come il dottore si aspettava. Un intoppo potrebbe rallentare il suo insediamento.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel si rifiuta di chiarire con Speranza

Speranza è finita in trappola e ha ferito Samuel. Tutta colpa di Micaela, che ha escogitato un tranello per portare la situazione a suo favore e conquistare il Piccirillo. L'aiuto chef, deluso dall'aver scoperto cosa davvero la sua fidanzata pensa del suo talento musicale, confesserà apertamente di esserci rimasto molto male ma rivelerà anche di non aver intenzione di parlarne con l'Altieri, forse per non soffrire ancora di più. I due innamorati si chiariranno o la Cirillo avrà campo libero?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.