Sei Sorelle Anticipazioni 24 maggio 2023: Per Francisca si mette male. Il suo segreto è stato svelato!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 24 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il segreto di Francisca verrà svelato e Blanca andrà su tutte le furie.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 24 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Francisca vivrà dei momenti di profondo panico. La ragazza è tornata a esibirsi all'Ambigù ma la felicità per questo grande ritorno, verrà guastata da un articolo di giornale, che svelerà alle Silva che la loro sorella è la Bella Margarita. Le ragazze saranno furiose, soprattutto Blanca che avrà il timore che questa notizia possa nuocere alla reputazione della loro famiglia. Intanto Diana avrà la conferma che la fabbrica sia in bancarotta mentre Adela rivelerà a Mauro della sua situazione finanziaria. Donna Dolores insisterà con suo figlio Cristobal affinché le presenti la sua fidanzata, Marina. Otterrà quello che vuole?

Francisca nei guai. Il suo segreto è stato svelato: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 24 maggio 2023

Francisca è tornata a cantare all'Ambigù. Per la ragazza è stata una gran bella novità e ha voluto godersi il momento, libera dal gioco delle minacce di Amalia. La serenità e la felicità della Silva dureranno però ben poco. Dopo le sue prime esibizioni, uscirà un articolo di giornale che svelerà il suo segreto e rivelerà a tutti, Silva comprese, che è lei la Bella Margarita. Blanca andrà su tutte le furie. La giovane avrà paura che questa notizia possa rovinare la reputazione della loro famiglia, rovinando un'altra volta i suoi rapporti con i Loygorri. Le due sorelle finiranno per avere un forte confronto, in cui Francisca chiarirà di non aver alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione e di voler continuare a esibirsi, nonostante tutto.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela rivela a Mauro di non avere soldi

Diana avrà la conferma che la Tessuti Silva è in bancarotta e le Silva dovranno immediatamente pensare a un modo per salvare la fabbrica e non essere costrette a venderla. Le soluzioni non saranno però molto... anzi forse nessuna. Vista questa situazione, Adela deciderà di rivelare a Mauro di non poter comprare alcuna casa. La maggiore delle Silva confesserà al fidanzato della morte del padre e delle difficoltà economiche che lei e le sue sorelle stanno attraversando. Come la prenderà il ragazzo? Manterrà questo scottante segreto?

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores vuole conoscere Marina

Petra continuerà a non voler sposare Miguel ma si troverà a gestire una situazione alquanto scomoda, sia a casa con suo padre Benjamin – convalescente e deluso dalle scelte della figlia – sia in fabbrica con il suo ex fidanzato. L'operaia potrà contare sull'aiuto di Celia, che la sosterrà anche con una questione molto spinosa, riguardo sua madre. Intanto Donna Dolores, scoperto che suo figlio ha una relazione con una donna di nome Marina, vorrà saperne di più e tormenterà Cristobal affinché le presenti la sua fidanzata.

