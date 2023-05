Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 23 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 23 maggio 2023 - Francisca, dopo l'arresto di Amalia, deciderà di tornare a cantare all'Ambigù, sotto mentite spoglie. La ragazza ritornerà a interpretare la Bella Margherita, con grande dispiacere da parte di Don Luis. Intanto Salvador continuerà a non ricordare nulla e Cristobal inviterà Diana ad avere pazienza, ma soprattutto consiglierà a tutti di non forzare la mano, per evitare che il Montaner possa subire uno shock. Adela invece scoprirà che Mauro ha intenzione di comprare una casa tutta per loro e non ne sarà felice. Come spiegare al suo fidanzato che le sua situazione finanziaria è compromessa? Nel frattempo Miguel chiederà aiuto a Celia per potersi sposare con Petra. L'operaia sembra infatti decisa ad annullare le nozze... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 maggio 2023 - Speranza cercherà di chiarire con Micaela e di convincerla a lasciare in pace Samuel. L'Altieri finirà però in una trappola e ferirà il povero Samuel. Intanto Giulia, stanca di subire le minacce di Sabbiese, deciderà di affrontare Eduardo, ma le sue azioni potrebbero mettere a rischio la sua incolumità. Lara invece andrà nel panico. Ida non sembrerà voler rinunciare a riprendersi suo figlio e la Martinelli non potrà permetterlo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

