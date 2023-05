Sei Sorelle Anticipazioni 23 maggio 2023: Francisca torna a cantare all'Ambigù

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 23 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca deciderà di tornare a cantare nei panni della Bella Margherita mentre Adela si troverà in difficoltà con Mauro.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 23 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1 ci rivelano che Francisca, dopo l'arresto di Amalia, deciderà di tornare a cantare all'Ambigù, sotto mentite spoglie. La ragazza ritornerà a interpretare la Bella Margherita, con grande dispiacere da parte di Don Luis. Intanto Salvador continuerà a non ricordare nulla e Cristobal inviterà Diana ad avere pazienza ma soprattutto consiglierà a tutti di non forzare la mano, per evitare che il Montaner possa subire uno shock. Adela scoprirà che Mauro ha intenzione di comprare una casa tutta per loro e non ne sarà felice. Come spiegare al suo fidanzato che le sua situazione finanziaria è compromessa? Miguel chiederà aiuto a Celia per potersi sposare con Petra. L'operaia sembra infatti decisa ad annullare le nozze.

Francisca torna a cantare all'Ambigù: Anticipazioni Sei Sorelle del 23 maggio 2023

Amalia è stata arrestata. Antonia ha scoperto che era lei a rubare il denaro dei clienti e ha deciso di denunciare la cantante. Con la Cachetera fuori dai giochi, Francisca potrà tornare a cantare liberamente nel locale di Gabriel. La ragazza si presenterà sul palco di nuovo nelle vesti della Bella Margherita ma la sua felicità – che non sarà condivisa con Don Luis, contrario che la sua amata allieva torni a esibirsi in un locale così umile – sarà destinata a durare poco. Una vendetta sta per abbattersi sulla talentuosa Silva.

Anticipazioni Sei Sorelle: Salvador ha perso la memoria. Cristobal invita alla prudenza

Salvador è stato aggredito ma purtroppo ha perso la memoria. Il Montaner non ricorda nulla di quello che è successo negli ultimi sei anni e ovviamente non ha alcuna idea di chi siano le Silva. Ricorda solo la morte dei suoi genitori. Cristobal riferirà a tutti che questa potrebbe essere una situazione transitoria ma per aiutare Salvador a riprendersi, ci vorrà prudenza. Tutti dovranno fare in modo che non subisca ulteriori shock, per questo consiglierà che il ragazzo vada a stare – per il momento – a casa di Diana, dove potrà ricevere le migliori cure.

Sei Sorelle: Adela in difficoltà

Il matrimonio tra Miguel e Petra non si farà. La ragazza ha deciso di non procedere con i preparativi, dopo aver visto il suo fidanzato incapace di parlare apertamente dei suoi sentimenti. L'operaia sarà delusa da lui e non vorrà averci più nulla a che fare. Il ragazzo chiederà aiuto a Celia ma la Silva potrà fare bene poco per convincere la sua amica a dare un'opportunità al goffo lavoratore. Intanto Adela si troverà in difficoltà. Mauro le dirà di voler comprare una casa in cui trasferirsi una volta che saranno diventati marito e moglie. La primogenita di casa Silva non saprà però come dirgli di non potersi permettere alcuna spesa. La fabbrica naviga infatti in brutte acque.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.