Un Posto al Sole Anticipazioni 23 maggio 2023: Speranza finisce in trappola e ferisce Samuel. Micaela ha vinto?

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Speranza finisce in una trappola e Samuel ne paga le conseguenze.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda il 23 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Speranza cercherà di chiarire con Micaela e di convincerla a lasciare in pace Samuel. L'Altieri finirà però in una trappola e ferirà il povero Samuel. Intanto Giulia, stanca di subire le minacce di Sabbiese, deciderà di affrontare Eduardo ma le sue azioni potrebbero mettere a rischio la sua incolumità. Lara andrà nel panico. Ida non sembrerà voler rinunciare a riprendersi suo figlio e la Martinelli non potrà permetterlo.

Speranza finisce in trappola e ferisce Samuel: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 23 maggio 2023

Mariella è riuscita a convincere Speranza a fare qualcosa per fermare Micaela. La giovane Altieri cercherà il modo per convincere la Cirillo a lasciare in pace Samuel e a non intromettersi nella loro relazione. Ma la sorella di Serena non vorrà ascoltarla anzi organizzerà un tranello per mettere Speranza in cattiva luce. La ragazza ci cascherà in pieno ma a pagarne le conseguenze sarà soprattutto il povero Samuel, che verrà a sapere cosa pensa davvero la sua fidanzata di lui. Il loro amore sarà a rischio? Micaela avrà la vittoria in pugno?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia pronta ad affrontare Sabbiese

Giulia è nel mirino di Sabbiese e subisce continue minacce da parte del boss. La Poggi non vorrà però più subire le angherie da parte del suo clan e, agguerrita più che mai, si preparerà ad affrontarlo. Le sue azioni potrebbero però metterla ancora di più nei guai e farle addirittura mettere a rischio la sua stessa incolumità. Angela e Franco dovranno chiedere ancora una volta l'intervento di Rosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara pronta a tutto per fermare Ida

Lara trema. Ida la vera madre di Tommaso è arrivata a Napoli per riprendersi suo figlio. La donna ha dichiarato di aver cambiato idea e di voler riavere il suo bambino, costi quel che costi. La Martinelli non potrà però permettere che il piccolo le venga strappato proprio ora che Ferri ha scelto lei e si è allontanato da Marina. Lo scontro tra le due donne si prevede serrato e senza esclusione di colpi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.