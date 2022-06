Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 23 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 23 giugno 2022 - la relazione clandestina tra Rodolfo e Victoria viene scoperta da Francisca. La ragazza sarà in crisi e non saprà come comportarsi con sua sorella. Dirle tutto o tacere? Intanto Petra insegna a Celia ad aprire il suo cuore e a scrivere una vera lettera d'amore mentre Francisca si trova in difficoltà. Pronta a esibirsi sul palco dell'Ambigù si accorgerà che Don Luis è arrivato al locale per assistere allo spettacolo della Bella Margherita. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 giugno 2022 - Riccardo tenta disperatamente di riavvicinarsi a Rossella e di convincerla a fidarsi nuovamente di lui. La Graziani però è ancora molto titubante e si troverà a dover affrontare nuovamente la sua acerrima nemica. Tra lei e Virginia stavolta ci sarà un nuovo scontro e stavolta una delle due si farà molto male. Niko ha deciso di consegnare a Clara la lettera di suo padre. La Curcio, nel leggerla, rimarrà molto scossa. Come comportarsi ora? Per Raffaele le cose si mettono sempre più male. La situazione gli sta letteralmente sfuggendo di mano. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

