Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 20 al 24 giugno 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 20 giugno 2022

Sfumata l'occasione propizia per eseguire le richieste dei camorristi, Raffaele ha un crollo e si rifugia nell'abbraccio consolatorio di Elvira, ma qualcuno potrebbe vederlo. Nel tentativo di recuperare con Rossella, Riccardo prende una decisione difficile.

Puntata in onda Martedì 21 giugno 2022

Raffaele si vede costretto a mentire a Diego ed è sempre più tormentato. Nicotera si troverà davanti a un dilemma che lo metterà a dura prova. La decisione presa da Riccardo riguardo la vendita della proprietà ricevuta in eredità avrà delle ricadute sia su Virginia che su Rossella, ma la ragazza non sembra ancora pronta a fidarsi nuovamente del bel dottore. L'arrivo improvviso di Espedito metterà nei guai Speranza e soprattutto il povero Samuel.

Puntata in onda Mercoledì 22 giugno 2022

Diego, temendo che Raffaele possa avere una sbandata per Elvira, cercherà di favorire il riavvicinamento tra lui ed Ornella. Niko riceve la lettera di Tregara da Eugenio: che farà con Clara? Silvia torna da Bari giusto in tempo per raccogliere lo sfogo di Rossella, ancora indecisa se dare o meno una seconda possibilità a Riccardo. Intanto la presenza di Espedito continua a creare non pochi problemi in casa Del Bue...

Puntata in onda Giovedì 23 giugno 2022

Michele coglie alla sprovvista Silvia con una decisione inaspettata. Intanto, Riccardo prova a riavvicinarsi a Rossella, ma questo porta la ragazza all'ennesimo scontro con Virginia. Clara, invece, riceve una lettera da parte del padre il cui contenuto mette in crisi la donna. Nel frattempo per Raffaele non sembra esserci soluzione che lo aiuti ad uscire dall'incubo in cui è finito.

Puntata in onda Venerdì 24 giugno 2022

Lara non riesce a sopportare la vista di Riccardo e Marina così vicini. La Martinelli cercherà così di mettersi in mezzo ai due in ogni modo, facendo saltare i nervi della Giordano. Rossella e Riccardo sembrano aver finalmente appianato le loro divergente e sono pronti a ricominciare; purtroppo però qualcuno osserva col cuore spezzato il loro riavvicinamento. Nel frattempo Niko si ritrova a dover gestire il panico di Renato, causato dall'imminente viaggio estivo di Jimmy insieme a Micaela.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.