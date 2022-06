Sei Sorelle Anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022: Rodolfo nasconde un terribile segreto. Cristobal è sconvolto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap, Sei Sorelle, in onda su Rai1 la settimana che va dal 20 al 24 giugno 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni della nuova soap spagnola, Sei Sorelle, in onda dal 20 al 24 giugno 2022 su Rai1 a partire dalle 16.00. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della soap in onda per la prima volta in Italia questa settimana:

Sei Sorelle, Trame dal 20 al 24 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 20 giugno 2022

L'unica possibilità rimasta alla Tessuti Silva di convincere le sartorie di Madrid a comprare la seta grigia sembra essere l'elegante contessa di Reventlow, arrivata da qualche giorno in città. Dopo l'uccisione di uno degli operai, la polizia indaga e arresta un insospettabile. Doña Dolores inizia a non vedere di buon occhio le continue visite di Cristóbal a casa Silva.

Puntata in onda Martedì 21 giugno 2022

Adela e Francisca approcciano la contessa di Reventlow per convincerla ad indossare l'abito in seta grigia disegnato per lei. Carlitos cerca di conquistare Elisa, seguendo rigorosamente i consigli di Salvador. Intanto Cristóbal scopre un inquietante segreto su suo fratello Rodolfo...

Puntata in onda Mercoledì 22 giugno 2022

Un incidente capitato a Doña Dolores e il comportamento inopportuno di German, che si dichiara ad Adela, rischiano di compromettere il successo della festa più importante di casa Silva. Inaspettatamente, l'intervento di Salvador riesce a cambiare il corso della serata ottenendo grande risonanza nei salotti femminili dell'alta società madrilena...

Puntata in onda Giovedì 23 giugno 2022

La relazione di Rodolfo e Victoria viene scoperta da Francisca. Intanto Celia apprende da Petra come scrivere una lettera d'amore, mentre Don Luis si reca all'Ambigù per assistere alla performance de La Bella Margherita...

Puntata in onda Venerdì 24 giugno 2022

Blanca, all'oscuro della relazione segreta di Victoria con Rodolfo, cerca di far avvicinare la donna a suo cognato Cristobal. Intanto Carlitos, per vendicarsi di Elisa che continua ad approfittarsi dei suoi sentimenti, chiede a Sofia di essere la sua fidanzata...

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.