Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 21 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 21 luglio 2022 - il comportamento di Rodolfo ha letteralmente sconvolto Blanca. La ragazza, delusa e amareggiata, ha preso le distanze ma alla fine decide di perdonarlo e di tornare a pianificare il loro imminente matrimonio. Intanto Salvador conosce zia Adolfina. Il Montaner comprende subito che la donna potrebbe essere una spina nel fianco per le Silva e che potrebbe portarle alla rovina, scoprendo il loro segreto. Per questo decide di aiutare Diana a organizzare un piano per convincerla che Don Fernando sia ancora vivo e che sia, come dicono le nipoti, in viaggio per lavoro. Intanto Donna Dolores suggerisce a Carolina un modo per risolvere i suoi problemi matrimoniali. La Rivera dovrà dire una piccola bugia. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 luglio 2022 - la fuga di Nunzio e Chiara potrebbe essere fermata. Katia ha scoperto che suo figlio non è in partenza per un viaggio di piacere ma vuole lasciare l'Italia per sfuggire alla giustizia. La Cammarota cade nello sconforto più totale. Rischia di non rivedere più il suo bambino e vuole a tutti i costi fermarlo. Intanto Marina e Roberto tornano a Napoli, pronti a ricominciare insieme. Lara non è intenzionata a lasciarli fare e medita la sua grande vendetta. Clara invece è pronta a scoprire come è andato il suo esame di maturità. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

