Sei Sorelle Anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Celia aggredita! La Silva ha paura...

Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 18 al 22 luglio 2022.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Sei Sorelle, in onda dal 18 al 22 luglio 2022 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:00. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 luglio 2022

Le Silva tornano in fabbrica dopo l'allontanamento di Don Ricardo. Nel frattempo, Celia sembra avere seri problemi con Joaquin, mentre Miguel chiede la mano di Petra. Carolina, invece, cerca disperatamente un modo per salvare il suo matrimonio. Per finire, Victoria seduce Cristobal, e, come se non bastasse, la zia Adolfina contribuirà notevolmente nel mettere a dura prova la pazienza delle sei sorelle...

Puntata in onda Martedì 19 luglio 2022

La presenza della terribile zia Adolfina è ormai insopportabile per le sei sorelle. Intanto, Rodolfo inizia a maltrattare Blanca: il ragazzo non sopporta più la promessa sposa, essendo innamorato di Victoria. Quest'ultima, invece, sta provando a sedurre Cristobal. Per finire, tra gli spettatori della performance de La Bella Margarita c'è anche il maestro Tabuyo.

Puntata in onda Mercoledì 20 luglio 2022

Blanca perdona Rodolfo, nonostante il modo in cui l'ha trattata sia stato terribile. Nel frattempo, Diana e Salvador architettano un piano per convincere zia Adolfina che Don Fernando sia ancora vivo. Donna Dolores, invece, cerca di aiutare Carolina a salvare il suo matrimonio con German.

Puntata in onda Giovedì 21 luglio 2022

Blanca sta riflettendo da giorni su come poter far riconciliare Rodolfo e Cristobal, peccato che lei non conosca i reali motivi del loro litigio. Intanto, zia Adolfina riceve una telefonata da "Don Fernando"; le conseguenze saranno disastrose. Adela, invece, scopre che Carolina aspetta un figlio da German. Per finire, Celia dice addio a Joaquin, il quale non la prendere per niente bene.

Puntata in onda Venerdì 22 luglio 2022

Francisca scopre che Joaquin ha assalito Celia, e, furibonda, spinge quest'ultima a denunciare immediatamente l'aggressore. Nel frattempo, Don Lui si prepara a sentire La Bella Margarita a cantare all'Ambigù. Elisa, invece, non riesce a tenere a bada le sue fantasie sul tanto agognato debutto in società.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.