Un Posto al Sole Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 luglio 2022: ecco le Trame degli Episodi

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Un Posto al Sole, in onda tra due settimane. Negli episodi in arrivo su Rai3, Raffaele e Ornella saranno ai ferri corti. Un segreto sarà svelato! Intanto Lara è pronta a prendersi la sua vendetta contro Marina e Roberto.

Molti nodi verranno al pettine nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nelle ultime settimane di luglio, i segreti a lungo nascosti finiranno per essere scoperti tutti. Le Anticipazioni della soap di Rai3, dal 18 al 22 luglio 2022, ci rivelano infatti che Raffaele dovrà affrontare la furia di Ornella, ormai a conoscenza dell'amicizia – fin troppo particolare – con Elvira. Il matrimonio tra la Bruni e il Giordano subirà di nuovo un forte scossone. Vedremo anche come evolverà il rapporto tra Rossella e Riccardo, ora che i due hanno ricominciato a frequentarsi e come andrà a finire la corsa contro la camorra, intrapresa da Eugenio. Attenzione poi a Lara. Dopo la vacanza a Procida e l'incontro tra Marina e Roberto, la Martinelli sarà più che mai desiderosa di vendetta.

Un Posto al Sole, ecco cosa succederà nella settimana tra il 18 e il 22 luglio 2022

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella scopre di Raffaele ed Elvira

Nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022, vi abbiamo anticipato che Raffaele racconterà tutto a Eugenio e alla sua famiglia. Il Giordano non potrà più mentire ma soprattutto non vorrà costringere Viola a essere ancora sua complice e a ingannare il marito. Questa confessione provocherà delle grandi tensioni a casa Bruni-Giordano. Non solo il Nicotera non riuscirà più a guardare sua moglie in faccia, furioso con lei per avergli nascosto un simile segreto ma anche Ornella non riuscirà a capire perché il suo compagno di una vita, abbia voluto tenerla all'oscuro di una cosa tanto grave. Le Anticipazioni di Upas dal 18 al 22 luglio 2022 ci dicono che la situazione tra le coppie peggiorerà. Saranno soprattutto Ornella e Raffaele a pagarne le conseguenze. La dottoressa scoprirà che il suo amato consorte ha confessato i suoi dilemmi a Elvira e che tra i due si è creato un rapporto molto stretto. Il medico andrà su tutte le furie e comincerà a sospettare che non sia solo un'amicizia ma che entrambi provino ben altro. In effetti Elvira non ha mai nascosto di essersi presa una bella cotta per il portiere ma lui, dopo il loro bacio, ha tenuto a mettere le cose in chiaro: è innamorato solo di sua moglie. La crisi che sta per scoppiare finirà per ribaltare la situazione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo ancora tensioni mentre Chiara e Nunzio...

Nelle puntate in arrivo nella penultima settimana di luglio potremmo assistere anche a una svolta nel rapporto tra Rossella e Riccardo. Tra i due, lo abbiamo visto, c'è stato un riavvicinamento ma un particolare del carattere del Crovi, non ancora uscito allo scoperto, ha irritato talmente tanto la Graziani da metterla nuovamente in allarme. Che abbia ragione Virginia? Intanto Chiara e Nunzio saranno sempre più decisi a fuggire. Alla loro fuga manca davvero molto poco. Franco sarà vicino a procurare loro i documenti falsi e Samuel sarà in grado di gestire Il Vulcano da solo. Intanto Eugenio, ormai più lontano che mai da Viola, si butterà anima e corpo nell'operazione anti-camorra. Fermare Lello Valsano sarà il suo unico obiettivo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara vuole vendetta!

Non sarà una novità che Lara voglia vendicarsi di Marina ma la differenza la farà il viaggio a Procida. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dall'11 al 15 luglio 2022 ci hanno già rivelato che la vacanza di Marina verrà interrotta dall'arrivo di Roberto e di Lara. Il Ferri correrà da lei per chiarire ancora una volta i suoi sentimenti e per dirle che la ama. Questo ennesimo tradimento manderà su tutte le furie la Martinelli che, ora, non ha più intenzione di perdonare. Lara si prenderà la sua vendetta e stavolta sarà tremenda. Cosa penserà di fare? Marina sarà in pericolo di vita?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.