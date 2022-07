Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2022: Katia disperata. Nunzio deve essere fermato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 21 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Katia cercherà di fermare la fuga di Nunzio. Marina e Roberto torneranno a Napoli... dove Lara li aspetta!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la fuga di Nunzio e Chiara potrebbe essere fermata. Katia ha scoperto che suo figlio non è in partenza per un viaggio di piacere ma vuole lasciare l'Italia per sfuggire alla giustizia. La Cammarota cade nello sconforto più totale. Rischia di non rivedere più il suo bambino e vuole a tutti i costi fermarlo. Intanto Marina e Roberto tornano a Napoli, pronti a ricominciare insieme. Lara non è intenzionata a lasciarli fare e medita la sua grande vendetta. Clara invece è pronta a scoprire come è andato il suo esame di maturità.

Katia disperata per la fuga di Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2022

Nunzio è pronto a fuggire. Lui e Chiara hanno ormai tutto pronto per cominciare una vita lontano dall'Italia. Franco si sta adoperando per procurare loro i documenti falsi, l'unica cosa che manca per poter partire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i piani dei due ragazzi potrebbero subire delle variazioni. Katia ha scoperto che suo figlio intende andarsene per sempre e che il suo non è proprio per nulla un viaggio di piacere. Preoccupata anzi disperata, giurerà di fare di tutto per fermarlo e per convincerlo a desistere da questo folle proposito, che le impedirà di rivederlo. Sino a dove si spingerà pur di non perdere il suo bambino?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto tornano a Napoli. Lara li aspetta!

Durante la loro vacanza a Procida, Roberto è scappato da Marina per riallacciare i rapporti con lei. I due sembrano aver messo da parte i dissapori e risolto questioni ancora aperte e ovviamente Lara è andata su tutte le furie. La Martinelli ha fatto ritorno a Napoli da sola, prima di loro e attende trepidante il momento in cui potrà vendicarsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che appena i due torneranno a casa, dovranno guardarsi le spalle. Lara li aspetta ed è pronta a metterli con le spalle al muro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara pronta a scoprire i risultati del suo esame

Grazie al sostegno inaspettato di Alberto, Clara ha deciso di sostenere il suo esame di maturità. Il Palladini l'ha convinta a non lasciare che la tristezza del momento rovinasse tutte le sue fatiche e alla fine la ragazza ha superato le sue paure e le sue remore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Curcio attenderà trepidante i risultati della sua prova. Come sarà andata? Sarà stata promossa e potrà finalmente stringere tra le mani il suo agognato diploma?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.