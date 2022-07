Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 21 luglio 2022, Diana e Salvador cercano di depistare zia Adolfina mentre Donna Dolores suggerisce a Carolina un modo diabolico per salvare il suo matrimonio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 21 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: il comportamento di Rodolfo ha letteralmente sconvolto Blanca. La ragazza, delusa e amareggiata, ha preso le distanze ma alla fine decide di perdonarlo e di tornare a pianificare il loro imminente matrimonio. Intanto Salvador conosce zia Adolfina. Il Montaner comprende subito che la donna potrebbe essere una spina nel fianco per le Silva e che potrebbe portarle alla rovina, scoprendo il loro segreto. Per questo decide di aiutare Diana a organizzare un piano per convincerla che Don Fernando sia ancora vivo e che sia, come dicono le nipoti, in viaggio per lavoro. Intanto Donna Dolores suggerisce a Carolina un modo per risolvere i suoi problemi matrimoniali. La Rivera dovrà dire una piccola bugia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca si riconcilia con Rodolfo

Victoria ha cominciato a sedurre Cristobal, con il chiaro intento di scatenare la gelosia di Rodolfo. Il piano dell'astuta ragazza sembra aver sortito un certo effetto. Il Loygorri ha perso la testa e nervoso più che mai, ha iniziato a trattare male Blanca. Il primogenito di Donna Dolores ha però le mani legate. Non può infatti chiudere la sua relazione con la Silva senza scatenare uno scandalo sulla sua famiglia. È per questo che, come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, chiederà scusa a Blanca per il suo comportamento. La ragazza, nonostante quanto successo, deciderà di perdonarlo e di tornare all'organizzazione del loro matrimonio. Ma presto si accorgerà che qualcosa turba sia il suo fidanzato che il suo amato fratello.

Diana e Salvador escogitano un piano per fermare zia Adolfina in Sei Sorelle Anticipazioni 21 luglio 2022

Zia Adolfina è arrivata a casa Silva con la chiara intenzione di capire cosa sta succedendo alle sue nipotine. Allarmata dai racconti di Elisa, la donna ha capito che qualcosa di grosso ha sconvolto le vite delle figlie di sua sorella ed è pronta a scoprire di cosa si tratta. La sua presenza è una vera e propria spina nel fianco per Adela e le altre. Se la zia venisse a scoprire il loro segreto, tutto il loro sforzo sarebbe vano. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Salvador, dopo aver conosciuto la nuova arrivata e capito la sua pericolosità, aiuterà Diana a escogitare un piano per depistarla. I due dovranno riuscire a farle credere che Don Fernando sia vivo e davvero in viaggio per affari. Ci riusciranno?

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores aiuta Carolina a salvare il suo matrimonio

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che quello di Diana e Salvador non sarà l'unico piano escogitato in questa puntata. Vedremo infatti anche Donna Dolores e Carolina intente a mettere in atto uno stratagemma per salvare il matrimonio della Rivera. La signora Loygorri suggerirà alla sarta di dire una piccola bugia al marito, mettendo così definitivamente fuori gioco Adela. Si tratterà di una menzogna ben orchestrata ma diabolica, degna dell'astuta madre di Rodolfo e Cristobal.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 18 al 22 luglio 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.