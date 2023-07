Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 20 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 20 luglio 2023 - Blanca vorrà fuggire dal giogo di Donna Dolores e lasciare per sempre Rodolfo. La Silva non ne potrà più di fingere di amare il Loygorri e di andare d’accordo con sua suocera e tenterà di liberarsi di questa situazione. Non sarà però per nulla facile, visto che Rodolfo continuerà a ripetere di amarla e di volere una vita insieme a lei. Intanto Francisca avrà una brutta discussione con Gabriel a seguito della quale deciderà di lasciare l’Ambigù, mentre Elisa tenterà di farsi eleggere madrina del teatro. Marianela, invece, durante un momento di distrazione di Carolina, si riprenderà il piccolo German. Nel frattempo, per Celia le cose cominceranno a farsi molto complicate... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 luglio 2023 - Marina continuerà a indagare su Lara e sui motivi per cui ha licenziato Silvana. La Giordano si convincerà che la Martinelli ha qualcosa di molto grave da nascondere e che Tommaso non sia veramente figlio di Ferri. Intanto Cristina e Jimmy vivranno la loro prima crisi, mentre Raffaele riuscirà a riportare un po’ di serenità tra Viola ed Eugenio grazie a un’iniziativa. Bufalotto invece finirà per ferire di nuovo Cerri, rifiutando il suo invito a Ischia. Nel frattempo Niko scoprirà che Renato è giù di corda e cercherà di stargli vicino... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 luglio 2023.