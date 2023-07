Sei Sorelle Anticipazioni 20 luglio 2023: Francisca abbandona l'Ambigù e Gabriel...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 20 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca e Gabriel avranno un duro scontro e la ragazza deciderà di lasciare l'Ambigù e il Gutierrez.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata della Soap - in onda il 20 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1 – Blanca vorrà fuggire dal giogo di Donna Dolores e lasciare per sempre Rodolfo. La Silva non ne potrà più di fingere di amare il Loygorri e di andare d’accordo con sua suocera e tenterà di liberarsi di questa situazione. Non sarà però per nulla facile, visto che Rodolfo continuerà a ripetere di amarla e di volere una vita insieme a lei. Francisca intanto avrà una brutta discussione con Gabriel a seguito della quale deciderà di lasciare l’Ambigù mentre Elisa tenterà di farsi eleggere madrina del teatro. Marianela, durante un momento di distrazione di Carolina, si riprenderà il piccolo German mentre per Celia le cose cominceranno a farsi molto complicate.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca non ce la fa più e vuole lasciare Rodolfo

Donna Dolores ha messo Blanca con le spalle al muro. La signora Loygorri ha costretto la ragazza a fingere che tra loro ci sia ancora un buon rapporto e tutto questo solo per salvare la reputazione della famiglia e non permettere che si scopra che la banca di famiglia naviga in brutte acque. Il piano della donna ha funzionato in parte. In molti a Madrid non hanno ancora dimenticato lo scandalo delle Silva e per questo boicottano tutti gli inviti di Donna Dolores, che non perderà tempo per accusare Blanca di essere la sola e unica responsabile. La ragazza, stanca di essere maltrattata ma soprattutto compreso di non amare Rodolfo, vorrà chiudere ogni legame con la famiglia Loygorri. Non sarà però facile, visto che il suo fidanzato non fa altro che dichiararle il suo amore e la sua intenzione di far funzionare le cose.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Marianela rapisce il piccolo German

Approfittando di un momento di distrazione di Carolina, Marianela si intrufolerà alla Ville de Paris e rapirà il piccolo German. Per la Rivera sarà una scoperta agghiacciante e sarà costretta a mettersi alla ricerca del bambino e della sua vera madre, prima che suo marito scopra tutto e venga persino a sapere del suo inganno. Intanto Elisa cercherà di farsi eleggere madrina del teatro mentre Celia riceverà una nuova proposta sconcertante dal dottor Uribe. Cosa avrà in mente il medico?

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca lascia l’Ambigù… e Gabriel!

Francisca è molto delusa dal comportamento di Gabriel, che proprio non riesce a capire quanto la sua fidanzata tenga al canto e al suo ruolo ne Le Nozze di Figaro. Il ragazzo è solo molto preoccupato che la sua amata possa allontanarsi da lui, una volta che avrà avuto successo al Teatro Real. La Silva perderà completamente la pazienza e dopo che Gabriel si sarà addormentato durante le sue prove, deciderà di affrontarlo e di dirgliene quattro. Il loro scontro sarà talmente duro da costringere Francisca a lasciare l’Ambigù e a prendere le distanze anche dal Gutierrez.

