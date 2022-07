Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 20 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 20 luglio 2022 - le Silva sono di nuovo in grande pericolo. Elisa è tornata a casa insieme a zia Adolfina, la pettegola e curiosa sorella della loro defunta mamma. Le ragazze dovranno ingegnarsi per impedire che la donna scopra che Don Fernando è morto e che, per evitare il fallimento della loro azienda, le sei sorelle sono state costrette a prendere in mano le redini degli affari di famiglia. Non sarà purtroppo semplice impedire che la scaltra zietta metta il becco dove non dovrebbe. Intanto Blanca comincia a subire le angherie di Rodolfo. Il Loygorri, costretto da Donna Dolores a sposare la Silva nonostante non la ami, è sempre più insofferente tanto più che Victoria, la sua amante - stanca di essere messa da parte - ha deciso di vendicarsi e ha cominciato a sedurre Cristobal. Momenti di ansia anche per Francisca. Il maestro Tabuyo ha deciso di assistere allo spettacolo dalla famosa Bella Margarita. La ragazza teme di essere scoperta. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 luglio 2022 - Nunzio e Chiara sono pronti per lasciare l'Italia. Ai due mancano solo i documenti falsi per lasciare tranquillamente il paese ma Franco non è ancora riuscito a procurarglieli. I ragazzi hanno mentito a tutti dicendo che il loro sarà un viaggio di piacere ma qualcuno ha già cominciato a sospettare che ci sia sotto qualcosa e tenterà di fermarli. Intanto Ornella è delusa da suo marito. Scoperto che Raffaele ha preferito confidare le sue preoccupazioni a Elvira e non a lei, la Bruni prenderà le distanze dal Giordano. Tra Mariella e Serena aumentano le incomprensioni e ormai tra loro sembra essersi scatenata una vera e propria guerra. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

