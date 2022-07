Sei Sorelle Anticipazioni 20 luglio 2022: Victoria seduce Cristobal. Rodolfo perde la testa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 20 luglio 2022, Victoria si vendica di Rodolfo e comincia a sedurre Cristobal. Il Loygorri, geloso, maltratta Blanca, completamente all'oscuro di tutto. Intanto zia Adolfina mette in pericolo le Silva.

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 20 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: le Silva sono di nuovo in grande pericolo. Elisa è tornata a casa insieme a zia Adolfina, la pettegola e curiosa sorella della loro defunta mamma. Le ragazze dovranno ingegnarsi per impedire che la donna scopra che Don Fernando è morto e che, per evitare il fallimento della loro azienda, le sei sorelle sono state costrette a prendere in mano le redini degli affari di famiglia. Non sarà purtroppo semplice impedire che la scaltra zietta metta il becco dove non dovrebbe. Intanto Blanca comincia a subire le angherie di Rodolfo. Il Loygorri, costretto da Donna Dolores a sposare la Silva nonostante non la ami, è sempre più insofferente tanto più che Victoria, la sua amante - stanca di essere messa da parte - ha deciso di vendicarsi e ha cominciato a sedurre Cristobal. Momenti di ansia anche per Francisca. Il maestro Tabuyo ha deciso di assistere allo spettacolo dalla famosa Bella Margarita. La ragazza teme di essere scoperta.

Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silva contro zia Adolfina

A casa Silva è arrivata zia Adolfina. Per le sorelle è un vero problema. La sorella della loro defunta madre, è una donna fin troppo curiosa e pettegola e rischia, con le sue domande, di scoprire tutti i segreti sino a ora faticosamente nascosti dalle ragazze. Tutta colpa di Elisa e della sua smania di fare il suo debutto in società. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la presenza della terribile zietta metterà Adela, Diana, Celia, Blanca e Francisca sull'attenti. Tutte dovranno fare in modo che la loro ospite non scopra che Don Fernando è morto e che, per evitare che Don Ricardo mettesse le mani sulla fabbrica, tutte e cinque si sono date da fare, cominciando a lavorare in azienda. La curiosità di Adolfina non le lascerà dormire sonni sereni. L'unica a trarne un minimo vantaggio sarà proprio Elisa, certa di aver costretto le sue sorelline ad accontentare i suoi capricci.

Victoria seduce Cristobal, Rodolfo geloso in Sei Sorelle Anticipazioni 20 luglio 2022

Rodolfo non è riuscito a rompere il suo fidanzamento con Blanca. La malattia che ha colpito la Silva, gli ha impedito di rivelarle i suoi veri sentimenti e di chiudere definitivamente con lei, così come chiesto dalla sua amante. A peggiorare la situazione ci si è messa Donna Dolores che, scoperto della doppia vita del figlio, ha deciso di intervenire, obbligandolo a sposare comunque Blanca e a tener fede ai loro patti. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Rodolfo avrà sempre più le spalle al muro e comincerà a maltrattare la sua fidanzata, ormai incapace di trattenere la sua rabbia. A rendere nervoso il Loygorri sarà Victoria stessa. La ragazza, per vendicarsi di lui, inizierà a sedurre Cristobal, speranzosa che il suo innamorato – in preda alla gelosia – esca allo scoperto. Ma Rodolfo sembrerà tenere botta. Nonostante non sopporti la vicinanza tra suo fratello e la donna che ama, non troverà il coraggio di disubbidire a sua madre e di mettere a rischio l'onore della sua famiglia.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca in pericolo

Don Luis ha procurato a Francisca un'importante audizione. La ragazza è molto felice e spera proprio di fare una bella figura. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva si troverà però in una situazione piuttosto scomoda. Il maestro Tabuyo deciderà di assistere allo spettacolo de la Bella Margarita, di cui tutti gli raccontano. Francisca comincerà a temere che il suo segreto venga scoperto e con gravi conseguenze.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 18 al 22 luglio 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.