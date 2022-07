Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2022: Ornella con il cuore a pezzi. E' un addio con Raffaele?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 20 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Ornella è delusa da Raffaele e non riesce a perdonarlo per aver confidato i suoi problemi a Elvira e non a lei. La Bruni prende le distanze dal marito e tra loro si respira aria di crisi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio e Chiara sono pronti per lasciare l'Italia. Ai due mancano solo i documenti falsi per lasciare tranquillamente il paese ma Franco non è ancora riuscito a procurarglieli. I ragazzi hanno mentito a tutti dicendo che il loro sarà un viaggio di piacere ma qualcuno ha già cominciato a sospettare che ci sia sotto qualcosa e tenterà di fermarli. Intanto Ornella è delusa da suo marito. Scoperto che Raffaele ha preferito confidare le sue preoccupazioni a Elvira e non a lei, la Bruni prenderà le distanze dal Giordano. Tra Mariella e Serena aumentano le incomprensioni e ormai tra loro sembra essersi scatenata una vera e propria guerra.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Chiara pronti alla fuga ma...

Nunzio si darà alla fuga, ormai è deciso. Il ragazzo ha accettato la proposta di Chiara di lasciare l'Italia e di fuggire all'estero con dei documenti falsi. Franco ha deciso di aiutare suo figlio a realizzare questo piano e a mantenerlo segreto. I ragazzi stanno fingendo di voler partire per un viaggio di piacere, lungo qualche giorno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i loro progetti potrebbero però essere scoperti. Qualcuno, venuto a conoscenza delle loro reali intenzioni, potrebbe provare a fermarli. Ma chi?

Ornella delusa da Raffaele in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2022

Ornella è sconvolta. Raffaele l'ha tradita. La Bruni ha scoperto che tra il marito ed Elvira non c'è solo una semplice amicizia. Il Giordano ha infatti deciso di confidare le sue paure alla madre di Samuel, lasciando invece sua moglie completamente all'oscuro di tutto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ornella non riuscirà proprio a mandar giù questa tremenda novità. La delusione di non essere stata avvertita e di essere stata scalzata da Elvira, provocherà una grossa frattura tra lei e il portiere e forse questa volta, il loro rapporto rischia davvero di scoppiare. C'è aria di divorzio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella e Serena in guerra

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le incomprensioni tra Mariella e Serena cominceranno a diventare pericolose. L'Altieri non riesce proprio a convincersi di non stare antipatica alla Cirillo e questa situazione ha alla fine portato quest'ultima a infastidirsi. Le due donne sembrano proprio essersi dichiarate guerra. Qualcuno riuscirà a fare da paciere per evitare che le cose degenerino?

