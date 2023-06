Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 20 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 20 giugno 2023 - German e Adela, nonostante le promesse, non smetteranno di vedersi. Purtroppo la loro relazione clandestina finirà per metterli nei guai, esattamente come detto da Rosalia. Carolina infatti, tornata a Madrid con il bambino, si renderà conto che suo marito ha ripreso a frequentare la Silva e ovviamente cercherà in ogni modo di metterle i bastoni tra le ruote. Intanto le sorelle saranno pronte a dare l’ultimo saluto al padre, questa volta pubblicamente. Le ragazze saranno convinte che ora i loro problemi saranno finiti ma a casa busserà l’avvocato Mendes, con una brutta notizia per loro... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 giugno 2023 - Alberto non ha intenzione di concederle alcuna libertà. Il Palladini stroncherà immediatamente l'entusiasmo della Curcio, dicendole di essere contrario al fatto che lei lavori in un ristorante. La ragazza si lascerà purtroppo condizionare e rinuncerà all'impiego. Eduardo andrà su tutte le furie e deciderà di farla pagare all'avvocato. Intanto Filippo e Serena continueranno a mediare tra Marina e Roberto, sempre più in rotta di collisione mentre Samuel, sempre più attratto da Micaela, comincerà a capire di non volere più la vita che sta facendo accanto a Speranza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

