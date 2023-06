Un Posto al Sole Anticipazioni 20 giugno 2023: Alberto stronca l'entusiasmo di Clara. Eduardo gliela farà pagare!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto costringerà Clara a rinunciare al nuovo lavoro ed Eduardo sarà furioso. Il Sabbiese si vendicherà del Palladini! Intanto Samuel sarà di nuovo in crisi.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Clara scoprirà che Alberto non ha intenzione di concederle alcuna libertà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Palladini stroncherà immediatamente l'entusiasmo della Curcio, dicendole di essere contrario al fatto che lei lavori in un ristorante. La ragazza si lascerà purtroppo condizionare e rinuncerà all'impiego. Eduardo andrà su tutte le furie e deciderà di farla pagare all'avvocato. Intanto Filippo e Serena continueranno a mediare tra Marina e Roberto, sempre più in rotta di collisione mentre Samuel, sempre più attratto da Micaela, comincerà a capire di non volere più la vita che sta facendo accanto a Speranza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto stronca l'entusiasmo di Clara. Eduardo furioso

Eduardo ha informato Clara di una proposta di lavoro in un ristorante. La ragazza ha deciso di presentarsi al colloquio, desiderosa di rendersi indipendente. Ma Alberto continuerà a condizionare la sua vita e, scoperta questa novità, le dirà chiaramente di non essere d'accordo. La Curcio, colpita dalle sue parole, rinuncerà a questa opportunità e Sabbiese non la prenderà per nulla bene. Furioso contro Alberto, che ancora una volta si mette in mezzo in faccende che non dovrebbero neanche più riguardarlo, deciderà di vendicarsi di lui... una volta per tutte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Serena in soccorso di Marina e Roberto

Marina è crollata. Dopo l'ennesimo litigio con Roberto, diventato ormai furibondo, la Giordano è ko. Tutte le debolezze della donna sono riemerse tragicamente e questo non ha fatto altro che aumentare la frattura creatasi con il consorte, con cui sembra non poterci più essere alcun dialogo. Serena e Filippo, preoccupati per questa situazione, tenteranno di fare da mediatori e di aiutarli a trovare un punto di incontro. Ma le cose pare siano ormai diventate ingestibili e il destino dei due indirizzato verso un'unica direzione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel capisce di non essere più felice

La presenza costante di Micaela accanto a lui e le sue continue provocazioni, porteranno Samuel per la prima volta a fare i conti con se stesso e con la sua storia d'amore con Speranza. Il Piccirillo capirà di non essere più felice e di non poter di certo continuare in questo modo. La relazione con ma nipote di Mariella non gli regala più alcuna magia e la cosa sta diventando preoccupante. Lo chef, dopo aver provato a recuperare un po' di brio, si convincerà che la relazione con l'Altieri sia arrivata a un punto morto e che la loro vita debba cambiare totalmente.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.