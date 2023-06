Sei Sorelle Anticipazioni 20 giugno 2023: La pagheranno cara! Per Adela e German il destino sarà funesto...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 20 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Adela incontrerà Carolina e il suo bambino per strada. Per la Silva sarà uno spiacevole incontro, che la metterà persino in pericolo.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata in onda il 20 giugno 2023 su Rai1, German e Adela, nonostante le promesse, non smetteranno di vedersi. Purtroppo la loro relazione clandestina finirà per metterli nei guai, esattamente come detto da Rosalia. Carolina infatti, tornata a Madrid con il bambino, si renderà conto che suo marito ha ripreso a frequentare la Silva e ovviamente cercherà in ogni modo di metterle i bastoni tra le ruote. Intanto le sorelle saranno pronte a dare l’ultimo saluto al padre, questa volta pubblicamente. Le ragazze saranno convinte che ora i loro problemi saranno finiti ma a casa busserà l’avvocato Mendes, con una brutta notizia per loro.

Anticipazioni Sei Sorelle: Notti di passione per German e Adela

Adela ha promesso di chiudere con German ma purtroppo non ha mantenuto questo proposito. L’amore per German è troppo forte. I due stanno vivendo appieno la loro relazione clandestina, concedendosi addirittura notti di passione. Purtroppo però le cose andranno proprio come previsto da Rosalia. La governante di casa Silva ha messo in guardia la ragazza dai pericoli a cui si sta esponendo e il ritorno di Carolina farà il resto. Per Adela sarà molto doloroso.

Sei Sorelle Anticipazioni: Carolina torna a Madrid

Adela aveva già pensato che la sua presenza nella vita di German, potesse essere per lui un grande problema. Il Rivera sta infatti per diventare padre. Il sarto ha però rassicurato la Silva e i due, come detto, non hanno smesso di vedersi. Ma il rientro di Carolina metterà tutto in discussione. Adela la incontrerà per strada, con il figlio tra le braccia e rimarrà senza parole. Si troverà infatti in grande difficoltà e le cose peggioreranno quando la donna scoprirà che, in sua assenza, suo marito ha ripreso la sua storia d’amore con la primogenita di Don Fernando. Carolina cercherà in tutti i modi di risolvere questa situazione e arriverà persino a chiedere aiuto a sua cognata Antonia, con cui sappiamo non ha per nulla un buon rapporto.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silva ricevono una visita inaspettata

Le Silva hanno rivelato che Don Fernando è morto. Le ragazze hanno finto che il loro padre fosse tra le vittime di un naufragio terribile, di cui la stampa sta parlando negli ultimi giorni. Le sorelle possono quindi pubblicamente salutare il loro adorato papà, organizzando un funerale. Prima delle esequie, Adela e le altre riceveranno la visita dell’avvocato Mendes, che non avrà però buone notizie per loro. Il testamento del Silva non potrà essere aperto, per il momento.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.