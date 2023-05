Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 19 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 19 maggio 2023 - Cristobal sarà molto preoccupato per la salute di Salvador. Il dottore rivelerà che il Montaner potrebbe non svegliarsi più. Diana è in ansia anche per via della crisi economica che ha colpito la sua famiglia, dopo la perdita della commissione per le terme. Intanto Donna Dolores e Rodolfo indagano sullo strano comportamento di Cristobal mentre il dottore si preoccupa per la frattura di Elisa. Intanto Francisca sembra capire di essersi innamorata di Gabriel. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 15 al 19 maggio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 maggio 2023 - Roberto sceglierà di stare accanto a Lara e a Tommaso, dopo essere stato ulteriormente deluso da Marina, decisa a non tornare a casa. Una telefonata inaspettata potrebbe però guastare la felicità della Martinelli. Intanto Speranza sarà sempre più impegnata con lo studio e questo la renderà distratta e distante con Samuel. Micaela approfitterà del momento per tornare all'attacco con il ragazzo, ma Mariella, che si accorgerà di tutto, cercherà di far aprire gli occhi alla nipote. I guai però saranno all'orizzonte... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 maggio 2023.