Sei Sorelle Anticipazioni 19 maggio 2023: Cristobal è in ansia. Per Salvador ed Elisa si mette male!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 19 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che per le Silva continueranno le brutte notizie...

Le Anticipazioni di Sei Sorelle in onda il 19 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Cristobal sarà molto preoccupato per la salute di Salvador. Il dottore rivelerà che il Montaner potrebbe non svegliarsi più. Diana è in ansia anche per via della crisi economica che ha colpito la sua famiglia, dopo la perdita della commissione per le terme. Intanto Donna Dolores e Rodolfo indagano sullo strano comportamento di Cristobal mentre il dottore si preoccupa per la frattura di Elisa. Intanto Francisca sembra capire di essersi innamorata di Gabriel.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana in ansia per Salvador e la sua fabbrica

Salvador è stato aggredito e per il Montaner si mette molto male. Cristobal è molto in ansia per il direttore della Tessuti Silva e informa Diana che il ragazzo potrebbe non svegliarsi più o comunque avere delle conseguenze molto gravi. La Silva tremerà di paura. La situazione si farà veramente seria pure in fabbrica. Bernando confermerà infatti che dopo la perdita del carico per le terme, la Tessuti Silva è ormai in bancarotta.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal preoccupato per la frattura di Elisa

Cristobal non sarà preoccupato solo per Salvador ma anche per la frattura di Elisa. Il medico si renderà conto che la ragazza non è in grado di rimettersi in piedi - quindi il suo debutto dovrà essere rimandato – ma soprattutto rischia di peggiorare. Merceditas, sentendo queste parole, chiederà perdono alle Silva per avere aiutato la ragazza a partecipare di nascosto alla festa di Sofia.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores e Rodolfo indagano su Cristobal

Rodolfo è sempre più convinto di voler tenere Blanca lontana da Cristobal. L'atteggiamento strano del fratello, che passa sempre più tempo fuori, comincerà a insospettirlo e fargli credere che il ragazzo nasconda qualcosa. Per assicurarsi che la Silva non c'entri nulla, cercherà di indagare. A lui si unirà pure Donna Dolores; anche lei ha capito che qualcosa non va con suo figlio. Intanto Francisca, dopo aver ricevuto brutte notizie da parte del maestro Tabuyo, comincerà ad ammettere a se stessa di non essere poi tanto delusa di rimanere a Madrid perché innamorata di Gabriel.

