Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2023: Roberto ha scelto Lara ma una telefonata ribalta tutto!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 maggio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Roberto sceglierà di stare accanto a Lara e a Tommaso, dopo essere stato ulteriormente deluso da Marina, decisa a non tornare a casa. Una telefonata inaspettata potrebbe però guastare la felicità della Martinelli. Intanto Speranza sarà sempre più impegnata con lo studio e questo la renderà distratta e distante con Samuel. Micaela approfitterà del momento per tornare all'attacco con il ragazzo ma Mariella, che si accorgerà di tutto, cercherà di far aprire gli occhi alla nipote. I guai però saranno all'orizzonte.

Roberto sceglie Lara e Tommaso: Anticipazioni Un Posto al Sole del 19 maggio 2023

Marina non intende tornare a casa e nemmeno ascoltare le scuse di suo marito. La Giordano ha preso la sua decisione e non intende tornare sui suoi passi. Questo atteggiamento farà infuriare Roberto. Stanco di dover combattere e di doversi giustificare per le sue preoccupazioni di padre, il Ferri sceglierà Lara e Tommaso e vorrà occuparsi del suo bambino e della madre di questo, senza sentirsi in colpa. Per la Martinelli sarà una vittoria.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una telefonata compromette i piani di Lara

Roberto ha deciso di dedicarsi a Tommaso e di conseguenza anche a Lara. Questa scelta ha ovviamente fatto molto felice la Marinelli, che penserà di essere riuscita a ottenere quello che desiderava da tempo. Ma attenzione! Una telefonata potrebbe rimettere tutto in discussione, compromettendo tutti i piani della donna. Ma chi chiamerà? Sarà per caso la misteriosa donna che ha già cominciato a preoccuparla? Probabilmente sì!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza trascura Samuel, Micaela parte all'attacco

Speranza sarà molto impegnata con lo studio. La ragazza vuole superare brillantemente i suoi esami ma con il suo zelo, finirà per trascurare Samuel. Micaela approfitterà del momento per tornare alla carica con il Piccirillo. Ci penserà lei a farlo divertire e a fargli passare delle belle serate. Mariella si accorgerà del pericolo che sua nipote sta correndo e la metterà in allarme. Peccato però che la giovane Altieri non riuscirà a tenere a bada la situazione e che le cose si trasformeranno presto in veri e propri guai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.