Sei Sorelle Anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023: Diana sconvolta dalla verità su Salvador mentre Elisa ha un incidente!

Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 maggio 2023.

La Soap Spagnola, Sei Sorelle, va in onda alle ore 16.05 su Rai1 e per tutta l'estate sostituirà Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 15 al 19 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni delle puntate: Salvador confessa a Diana di essere stato lui a rubare il denaro dalla cassaforte. Per la Silva è una scoperta sconvolgente. Intanto Elisa esce di nascosto da casa per recarsi alla festa di debutto di Sofia e al ritorno è vittima di un incidente, che la costringe a rimandare la sua entrata in società. Francisca riceve delle brutte notizie dal maestro Tabuyo mentre Adela scopre qualcosa di molto importante sul passato di Don Mauro.

Lunedì 15 maggio 2023

Salvador deve confessare a Diana che è stato lui a prendere i soldi dalla cassaforte e di essere quindi il ladro che sta cercando. Doña Dolores tenta in ogni modo di impedire che Blanca e Cristobal continuino a lavorare insieme mentre Petra trova per caso i racconti di Celia e decide di leggerli. Elisa, probabilmente provata per quanto successo a causa dell'epidemia di Vaiolo, chiede perdono sia alle sue sorelle che a Donna Luisa.

Martedì 16 maggio 2023

Diana è molto delusa da Salvador e non riesce a mandar giù l'idea che il Montaner l'abbia ingannata. Intanto Amalia, decisa a non perdere il suo posto all'Ambigù, continua a ricattare Francisca mentre Elisa si impegna affinché la festa di debutto di Sofia sia per lei un successo ma senza dire nulla alle sue sorelle.

Mercoledì 17 maggio 2023

German si presenta da Adela con una strana lettera da parte di Don Mauro. La Silva, sebbene riluttante, decide di leggerla. Intanto la festa di Sofia è un successo per Elisa. Per la ragazza, uscita di nascosto, la serata finisce in tragedia. Mentre sta rientrando a casa, ha un incidente, che le costa molto caro.

Giovedì 18 maggio 2023

Adela vuole spiegazioni su quanto scoperto su Don Mauro mentre Celia confessa a Francisca di provare dei sentimenti molto forti per Petra. L'incidente costringe Elisa a letto con una gamba rotta e le sorelle Silva devono annullare il suo debutto. Francisca va all'Ambigù per salutare e scopre che Amalia è una più che valida sostituta.

Venerdì 19 maggio 2023

Merceditas si sente in colpa e rivela alle Silva di aver aiutato lei Elisa a uscire di nascosto da casa e a presentarsi alla festa di Sofia. Francisca intanto riceve una lettera molto importante dal maestro Trabuyo mentre Rodolfo, scocciato dalla vicinanza tra Blanca e Cristobal, chiede alla fidanzata di smettere di vedere suo fratello.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.