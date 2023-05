Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023: Roberto prende una decisione spiazzante. Marina e Lara sconvolte!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 15 al 19 maggio 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana: Roberto, distrutto per la partenza di Marina, prende una decisione inaspettata e che sembra favorire Lara. Franco e Angela, intanto, decidono di lasciare Napoli e di ricominciare insieme in Sicilia mentre Guido e Castrese tentano di far riconciliare Mariella e Cerri. Giulia finisce nel mirino del clan di Eduardo mentre Micaela approfitta della distrazione di Speranza, per tornare all'attacco con Samuel.

Puntata in onda Lunedì 15 maggio 2023

Franco affronta l'ennesimo problema sul lavoro e questa volta è purtroppo costretto a vendere il suo garage. Bianca riesce finalmente a confidarsi con sua mamma. Ritroverà, almeno lei, un po' di serenità? Intanto Roberto, con il suo bacio, ha riacceso in Lara la speranza che tra loro possa esserci qualcosa ma il Ferri non smette di pensare a Marina e, distrutto per la sua partenza, non riesce più a sopportare che le cose si siano messe in questo modo. Mariella, nonostante le sue buone intenzioni di chiarire, finisce per ferire e discutere nuovamente con Cerri.

Puntata in onda Martedì 16 maggio 2023

Dopo la vendita del garage, Franco e Angela cercano una soluzione ai loro problemi. I due fanno di tutto per ritrovare la serenità e pensano che una nuova esperienza lavorativa fuori Napoli, possa fare al caso loro. Giulia invece si ritrova presa di mira dal clan di Eduardo mentre Guido e Castrese cercano di riportare la pace tra Mariella e Cerri.

Puntata in onda Mercoledì 17 maggio 2023

Lara pensa di avercela fatta e quando crede di essere riuscita a raggiungere il suo obiettivo, si ritrova a fronteggiare una donna misteriosa che rischia di mandare a monte tutti i suoi progetti. Intanto Giulia continua a essere presa di mira da Eduardo e dopo aver ricevuto le minacce dal parte del boss, scopre con dispiacere che Angela e Franco vorrebbero lasciare Napoli, alla volta della Sicilia. Per lei sarà un vero shock!

Puntata in onda Giovedì 18 maggio 2023

Roberto non fa altro che pensare a Marina ed è addolorato dalla sua partenza. Per fortuna a tirargli su il morale ci pensano Cristina e Tommaso. I due fratellini sembrano proprio andare d'accordo. Il Ferri, stanco di questa situazione che non lo lascia sereno, prende una decisione su Lara, che si rivelerà istintiva e inaspettata. Franco e Angela scelgono definitivamente di trasferirsi in Sicilia ma dopo aver avvertito Giulia, sarà il turno di Renato, che potrebbe non prenderla molto bene. Intanto a Ornella viene in mente un'idea per frenare la presenza ingombrante di Otello.

Puntata in onda Venerdì 19 maggio 2023

Roberto ha deciso di dedicarsi a Lara e a Tommaso, dopo che Marina gli ha ribadito di non voler tornare a casa e di volergli stare lontano. Una telefonata però potrebbe ribaltare tutto. Intanto Speranza, impegnata con gli studi, finisce per trascurare Samuel. Micaela parte all'attacco, pronta a consolare il Piccirillo. Mariella, capendo il pericolo, cercherà di far capire alla nipote che sta sbagliando ma la giovane Altieri sembra non riuscire a evitare che le cose le sfuggano di mano.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.