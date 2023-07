Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 19 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 19 luglio 2023 - Diana dovrà arrendersi alla sconfitta. Salvador non ricorderà nulla del loro passato e per la Silva sarà arrivato il momento di gettare la spugna. Diana, però, tornerà in parte a sorridere grazie al ritorno a Madrid di una sua vecchia conoscenza. Di chi si tratterà? Intanto Francisca se la prenderà con Gabriel. Il ragazzo si addormenterà durante le sue prove a teatro e la cantante comincerà a credere che Don Luis abbia ragione e che il locandiere non sia proprio l’uomo che fa per lei. Al fronte, invece, Cristobal cercherà di infondere coraggio a Carlitos, soprattutto quando i due dovranno occuparsi di un soldato gravemente ferito. Nel frattempo, Salvador, ormai invischiato nei traffici di Don Ricardo, tenterà di convincere Rodolfo a diventare complice del riciclaggio del denaro ottenuto dalla vendita dell’oppio... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 luglio 2023 - Manuel continuerà a giocherellare e a nascondere la pistola presa dal borsone dello zio, mentre Jimmy sarà felicissimo per il ritorno di Cristina a Palazzo Palladini, ma rimarrà molto deluso dal comportamento della ragazzina, che non sembrerà altrettanto felice di stare con lui. Intanto Renato cercherà di aiutare il nipote, però purtroppo non gli darà buoni consigli. Nel frattempo, Tra Viola ed Eugenio le cose proprio non vanno e Nicotera continuerà il suo rapporto con la collega Lucia, che gli chiederà di aiutarla nelle sue indagini sull’emergente clan del Centro Storico... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

