Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 19 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 19 luglio 2022 - grazie al consiglio di Cristobal, Diana e Salvador sono riusciti a risolvere il contratto con l'esercito e a mettere Don Ricardo a tacere. Ora che il loro terribile zio è di nuovo lontano dall'azienda, le Silva possono tornare ai loro affari senza temere di perdere il loro poco denaro. Celia si trova in grande difficoltà. Dopo aver riferito a Joaquin di non voler più continuare la loro frequentazione, la Silva ha scoperto un lato violento e inopportuno del suo nuovo amico. La ragazza teme di non riuscire a gestire la situazione. Intanto Miguel chiede a Petra di diventare sua moglie mentre Carolina cerca un modo per salvare il suo matrimonio. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 luglio 2022 - l'operazione organizzata da Eugenio contro il clan Argento sta portando i suoi frutti. Lello Valsano sta per cadere in trappola e il Nicotera sta per chiudere uno dei capitoli più bui della sua carriera da magistrato. Nonostante questo successo, a casa Bruni-Giordano continua a esserci maretta. Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. La dottoressa comincia a sospettare che suo marito l'abbia tradita. Riccardo Crovi invece propone a Rossella di andare a convivere. La reazione della ragazza non è però quella che si aspettava. Ross non è per nulla entusiasta all'idea di andare a vivere con il fidanzato. Mariella intanto, a causa di un fraintendimento, continua a sospettare di stare antipatica ad Angela e a Serena. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

