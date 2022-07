Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2022: Ornella sconvolta. Raffaele l'ha tradita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: l'operazione organizzata da Eugenio contro il clan Argento sta portando i suoi frutti. Lello Valsano sta per cadere in trappola e il Nicotera sta per chiudere uno dei capitoli più bui della sua carriera da magistrato. Nonostante questo successo, a casa Bruni-Giordano continua a esserci maretta. Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. La dottoressa comincia a sospettare che suo marito l'abbia tradita. Riccardo Crovi invece propone a Rossella di andare a convivere. La reazione della ragazza non è però quella che si aspettava. Ross non è per nulla entusiasta all'idea di andare a vivere con il fidanzato. Mariella intanto, a causa di un fraintendimento, continua a sospettare di stare antipatica ad Angela e a Serena.

Ornella scopre la verità su Raffaele ed Elvira in Un Posto al Sole del 19 luglio 2022

L'operazione anti-camorra portata avanti da Eugenio, sta portando i suoi frutti. Nicotera sta per portare a casa una grande vittoria e il cerchio si stringe, giorno dopo giorno, intorno al collo di Lello Valsano. Ma se la situazione sul lavoro sembra finalmente risolversi, non si può dire la stessa cosa di quella in casa. Tra Eugenio e Viola continua a esserci freddezza e tra Ornella e Raffaele sta per scoppiare il pandemonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Bruni scoprirà che tra suo marito ed Elvira potrebbe esserci qualcosa in più di un'amicizia. La dottoressa verrà a conoscenza del forte legame che lega i due e comincerà a temere che Raffaele l'abbia tradita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo chiede a Rossella di convivere

Rossella e Riccardo ci riprovano. Dopo diversi mesi di insofferenza e lontananza, i due innamorati hanno deciso di dare una seconda occasione al loro amore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Crovi vorrà dare un ulteriore input alla loro storia e chiederà alla fidanzata di andare a convivere. La reazione di Ross non sarà però quella che si sarebbe aspettato. La ragazza non sarà entusiasta all'idea di trasferirsi a casa del compagno, forse ancora spaventata dall'idea che tra loro qualcosa possa andare storto. Cambierà idea o lascerà che le cose vadano così per ancora qualche tempo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in crisi con Angela e Serena

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella continuerà ad avere una grande paura di essere antipatica ad Angela e Serena. L'Altieri le ha tentate tutte per conquistare la simpatia delle due donne e sembrava essere riuscita a fugare ogni dubbio. Peccato però che un fraintendimento la porterà a rivedere tutte le sue convinzioni e a pensare di essersi sbagliata. Come riuscirà a conquistarle ma soprattutto capirà che le sue paure sono infondate?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.