Sei Sorelle Anticipazioni 19 luglio 2022: Celia in pericolo!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 19 luglio 2022, Celia è in difficoltà nel gestire la sua relazione con Joaquin mentre Diana e Salvador riescono a mettere Don Ricardo fuori dai giochi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 19 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: grazie al consiglio di Cristobal, Diana e Salvador sono riusciti a risolvere il contratto con l'esercito e a mettere Don Ricardo a tacere. Ora che il loro terribile zio è di nuovo lontano dall'azienda, le Silva possono tornare ai loro affari senza temere di perdere il loro poco denaro. Celia si trova in grande difficoltà. Dopo aver riferito a Joaquin di non voler più continuare la loro frequentazione, la Silva ha scoperto un lato violento e inopportuno del suo nuovo amico. La ragazza teme di non riuscire a gestire la situazione. Intanto Miguel chiede a Petra di diventare sua moglie mentre Carolina cerca un modo per salvare il suo matrimonio.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Ricardo fuori dai giochi

Il consiglio di Cristobal si è rivelato fondamentale per salvare la Tessuti Silva. Il medico ha riferito a Salvador e a Diana che l'esercito, con cui Don Ricardo ha preso accordi, ha bisogno di cloroformio e che la vendita di questo anestetico e non dei tessuti per le divise, può essere utile all'azienda. Grazie alle sue conoscenze, il Montaner è riuscito a cambiare i termini dell'accordo con i soldati e a impedire che Diana e le sue sorelle perdessero del denaro prezioso. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Don Ricardo sarà così messo fuori gioco e dovrà abbandonare, per il momento, i suoi affari con la fabbrica di famiglia. Le Silva potranno così tornare a lavorare in santa pace, senza intrusioni da parte del loro nemico. Ma fino a quando durerà questo momento di calma?

Celia in pericolo in Sei Sorelle Anticipazioni 19 luglio 2022

Celia si è fatta convincere da Petra a frequentare Joaquin, il cugino di Miguel. L'operaia, preoccupata che la sua amica non avesse ancora conosciuto l'amore, si è prodigata affinché la Silva aprisse finalmente il suo cuore. Purtroppo però la situazione finirà per sfuggirle di mano. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Joaquin si rivelerà un uomo molto poco paziente. Prima cercherà di baciare Celia, affrettando i tempi e spaventando la ragazza, poi davanti al suo ennesimo rifiuto, diventerà pericoloso. Celia sarà vittima di violenza e dovrà cercare di nascondere a tutti quanto successo. Per una signorina per bene come lei, non è opportuno accompagnarsi a un uomo che non sia il suo futuro marito.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina cerca di salvare il suo matrimonio

German ha promesso ad Adela di lasciare Carolina. Il Rivera non riesce a soffocare i suoi sentimenti per la Silva e ormai certo che per il suo matrimonio non ci sia più speranza, si dice pronto a voltare pagina. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Carolina non sarà però del suo stesso parere. La donna cercherà con ogni mezzo di salvare la sua relazione anche usando l'inganno. Intanto Miguel chiederà a Petra di sposarlo. L'operaio vuole uscire alla luce del sole e non nascondere a nessuno il suo amore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 18 al 22 luglio 2022.

