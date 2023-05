Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 18 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 18 maggio 2023 - Salvador viene aggredito e le sue condizioni di salute sono molto gravi. Blanca intanto tenterà di capire qualcosa di più sulla relazione tra il dottore e Marina. Il Loygorri non vorrà però darle troppe informazioni in merito. All'Ambigù, Antonia e suo marito scopriranno chi è il misterioso ladro che sta rubando i portafogli ai clienti. I due vorranno metterlo con le spalle al muro... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 maggio 2023 - Franco e Angela saranno pronti a partire. I due hanno ufficialmente deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a lavorare in Sicilia. Dopo averlo rivelato a Giulia, dovranno informare Renato, che potrebbe non prenderla per nulla bene. Intanto Roberto, felice che Cristina e Tommaso vadano d'accordo e piuttosto deluso dalle decisione di Marina, prenderà una decisione spiazzante e istintiva. A Ornella invece verrà in mente un modo per evitare che Otello continui a essere una presenza ingombrante... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

