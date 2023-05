Sei Sorelle Anticipazioni 18 maggio 2023: Salvador aggredito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 18 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador si sveglierà dal coma ma non ricorderà più nulla.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 18 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Salvador viene aggredito e le sue condizioni di salute sono molto gravi. Blanca intanto tenterà di capire qualcosa di più sulla relazione tra il dottore e Marina. Il Loygorri non vorrà però darle troppe informazioni in merito. All'Ambigù, Antonia e suo marito scopriranno chi è il misterioso ladro che sta rubando i portafogli ai clienti. I due vorranno metterlo con le spalle al muro.

Salvador viene aggredito: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 18 maggio 2023

Salvador sarà aggredito lungo la strada delle terme. Il Montaner verrà portato in ospedale di corsa e le sue condizioni risulteranno molto gravi. Nella puntata di Sei Sorelle del 18 maggio 2023, Cristobal informerà Diana che il direttore sta molto male e che la sua vita potrebbe essere appesa a un filo. Intanto Adela parlerà con Mauro, per sapere qualcosa in più sul suo matrimonio. Quello che le confesserà il suo fidanzato la rasserenerà e rafforzerà il loro rapporto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca indaga su Cristobal e Marina

Blanca ha incontrato per la prima volta Marina e si è convinta che la ragazza abbia un rapporto molto speciale con Cristobal. L'intuito della Silva non sbaglierà ma la ragazza vorrà vederci chiaro nella faccenda. Cercherà quindi di avere più informazioni sulla loro relazione ma il dottore le metterà i bastoni tra le ruote, impedendole di giungere alla verità. Intanto anche Rodolfo e Donna Dolores capiranno che Cristobal sta custodendo qualche segreto.

Anticipazioni Sei Sorelle: Antonia scopre che Amalia è la ladra dell'Ambigù

Mentre Francisca cercherà di comprendere cosa ne di lei, dopo aver scoperto che il suo futuro è incerto, Antonia capirà che il ladro dell'Ambigù, è Amalia. La sorella di German si affretterà a mettere la cantante con le spalle al muro e a farla arrestare immediatamente. Con la Cachetera in carcere, la Bella Margarita potrà tornare finalmente a cantare ma attenzione alle vendetta, già dietro l'angolo.

