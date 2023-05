Un Posto al Sole Anticipazioni 18 maggio 2023: Franco e Angela in partenza mentre Roberto prende una decisione scioccante

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Franco e Angela dovranno informare Renato della loro partenza mentre Roberto prenderà una decisione istintiva.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 18 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Franco e Angela saranno pronti a partire. I due hanno ufficialmente deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a lavorare in Sicilia. Dopo averlo rivelato a Giulia, dovranno informare Renato, che potrebbe non prenderla per nulla bene. Intanto Roberto, felice che Cristina e Tommaso vadano d'accordo e piuttosto deluso dalle decisione di Marina, prenderà una decisione spiazzante e istintiva. A Ornella invece verrà in mente un modo per evitare che Otello continui a essere una presenza ingombrante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Angela pronti a partire

La decisione è ormai presa. Franco e Angela lasceranno Napoli a breve, per cominciare una nuova vita lontano da casa e per trovare una nuova serenità, anche lavorativa, in Sicilia. I due hanno informato Giulia e la Poggi, nel mirino del clan di Eduardo, non ha certo sprizzato gioia da tutti i pori. Ma la felicità di sua figlia viene prima di tutto e la donna dissimulerà molto bene la sua preoccupazione. I Boschi dovranno però affrontare un altro problema. Come rivelare tutto anche a Renato? È molto probabile che l'uomo non la prenderà per nulla bene e nessuno ovviamente vorrà ferire i suoi sentimenti.

Roberto prende una decisione istintiva: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 maggio 2023

Lara è in pericolo. La Martinelli rischia di essere smascherata da una donna misteriosa, proprio ora che Roberto sembra aver deciso di concederle una chance. Il Ferri sarà ancora piuttosto provato dalla partenza di Marina e vedendo che la moglie non intende in nessun modo cambiare idea ma soprattutto rinfrancato dall'amicizia che si è creata tra Cristina e il piccolo Tommy, prenderà una decisione istintiva e inaspettata, che potrebbe volgere a favore di Tommaso e della sua (finta) mamma.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella ha un'idea per frenare Otello

Otello odia la solitudine e vuole dimostrare di poter essere ancora utile alla sua famiglia. Peccato però che il suo desiderio di aiutare si stia trasformando in una presenza ingombrante. Renato e Raffaele hanno tentato in tutti i modi di porvi rimedio ma senza risultati. Sarà Ornella ad avere un'idea per frenare il Testa e per impedire che la situazione degeneri, liberando così sia il Poggi che il Giordano dall'"assillo" del loro amico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.