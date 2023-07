Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 18 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 18 luglio 2023 - Diana criticherà fortemente Salvador per la sua collaborazione con Don Ricardo. Il Montaner risponderà in modo molto freddo e infastidito alle parole della Silva e lei, stanca di questa situazione, cercherà di sbloccargli i ricordi e fargli tornare la memoria con un bacio. Otterrà qualche risultato? Intanto Raimundo riuscirà a farsi assumere da Enrique come barista dell’Ambigù. Adela invece verrà finalmente scarcerata, ma scoprirà molto presto che il suo rilascio è costato molto caro alla sua famiglia... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 luglio 2023 - Samuel dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti. Il Piccirillo, dopo la notte passata con Micaela, dovrà capire quali siano i suoi veri sentimenti e soprattutto come comportarsi con Speranza. Intanto Eduardo e Clara continueranno ad allontanarsi, mentre Rosa si convincerà che la situazione di pericolo sia conclusa. Giulia e Luca invece saranno molto affiatati e tra loro sarà evidente la grande complicità... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

